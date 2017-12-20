Havaalanında sahte polis yakalandı

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda x-ray cihazından geçerken kendisini polis olarak tanıtan ve sahte polis kimliği göstererek geçmeye çalışan Umut Ş.'nin, 26 yıla kadar hapsi istendi.

Umut Ş.'nin hareketlerinden şüphelenen görevli polis tarafından yapılan üst aramasnda kendi fotoğrafının bulunduğu Bayram B. adına düzenlenmiş sahte polis kimliği çıkan Umut Ş. çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İddiaya göre, bir çok suçtan hakkında yakalama ve arama kararı bulunan Umut Ş., 20 Kasım 2017 tarihinde saat 15.00 sıralarında Ankara'ya gitmek için Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na geldi. X-ray cihazından geçmek için üzerindeki eşyaları boşaltan Umut Ş., bu sırada cebinden polis cüzdanı çıkardı. Bunu gören görevli polis memuru, Umut Ş.'ye, “Polis misiniz?” diye sordu. “Evet polisim” yanıtını veren Umut Ş., görevli polis memuruna, cüzdanında bulunan ve üzerinde kendi fotoğrafının bulunduğu Bayram B. adına düzenlenmiş sahte polis kimliğini gösterdi. Durumdan şüphelenen görevli polis memuru, Umut Ş.'nin üzerini aradığında, Ahmet Z. adına düzenlenmiş sahte bir nüfus cüzdanı buldu. Gözaltına alınan Umut Ş., havalimanındaki polis merkezine götürüldüğünde ise bu kez isminin Bilal A. olduğunu söyledi. Yapılan araştırmada, Umut Ş.'nin arkadaşı olan Bilal A.'nın da asker kaçağı olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine parmak izi alınan Umut Ş.'nin, gerçek kimliği tespit edildi. Şüpheli Umut Ş. ifadesinde, hakkında bulunan arama ve yakalama kararlarından korktuğu için sahte kimlikler taşıdığını söyledi.

TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Umut Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmayı yürüten Anadolu Cumhuriyet Savcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, şüpheli Umut Ş.'nin üzerinde ele geçirilen kimliklerin sahte olduğu ve kolaylıkla fark edilemeyecek nitelikte aldatma kabiliyetine sahip olduğu belirtilerek, şüphelinin, ‘başkasına ait kimlik veya bilgilerin kullanılması', ‘resmi belgede sahtecilik' ve ‘iftira' suçlarından toplamda 8 yıldan 26 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

Umut Ş.'nin yargılaması, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.