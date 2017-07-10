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Havai fişek gösterisi okulu yaktı

Hatay’ın Hassa ilçesinde bir okulun bahçesinde düğün yapıldığı sırada havai fişek gösterisi yapıldığı sırada, havai fişeklerin okulun çatısına düşmesi sonucu, okulun çatısı yandı.

00:2410 Temmuz 2017
Gündem
Havai fişek gösterisi okulu yaktı
Hatay’ın Hassa ilçesinde bir okulun bahçesinde düğün yapıldığı sırada havai fişek gösterisi yapıldığı sırada, havai fişeklerin okulun çatısına düşmesi sonucu, okulun çatısı yandı.

Olay, Hassa ilçesi Akdeniz Mahallesi Akdeniz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş okulun bahçesinde düğününü yapıyordu. Düğünün ilerleyen saatlerinde havai fişek gösterisi yapılmaya başladı.

taca

Havai fişeklerin okulun çatısına düşmesi üzerine, ahşap olan çatı biranda alev almaya başladı. Düğüne katılan vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Okulun çatı katının tamamen yandığı öğrenildi. İHA

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