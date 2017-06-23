Havuzda dehşet! 3’ü çocuk 5 kişi elektrik akımına kapılıp öldü

Sakarya'nın Akyazı İlçesi'nde aqua parkta elektrik kaçağı nedeniyle, havuzda yüzen 3 çocukla, onları kurtarmak isteyen 2 kişi akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

Akıllara durgunluk veren olay, Sakarya’nın Akyazı ilçesinde bulunan bir Aquapark'ta meydana geldi.

Akyazı İlçesi’nde aqua parkta havuzda yüzen Gökay Yıldırım, Nurullah Ünlütürk ve Mert Kalıç adlı 3 çocuk, akıma kapıldı.

İşletme sahibi Mehmet Kaya ile oğlu Kadir Kaya da suda çırpınan çocukları kurtarmak için suya atladı. 5 kişi akıma kapılırken, görevliler elektriği kesti. Bu sırada havuzun kenarında metal aksamlara dokunan 2 kişi de akıma kapılınca kendilerini geri çekerek canlarını kurtardı.

Ağır yaralanan 5 kişi, olay yerine çağrılan 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalplerinin durduğu belirlenen 5 kişinin hayata dönmesi için yapılan kalp masajına rağmen yaşama döndürülemedi.

Jandarmanın olay yerinde yaptığı ilk incelemede işletmede kaçak akım rölesinin mevcut olmadığı tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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