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Hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağış sonrası vatandaşlar duruma sosyal medayda isyan etti!

İstanbullular güne şiddetli yağmurla başladı. İstanbul'da milyonlarca çalışan vatandaş mega kentte adeta 'survivor'ı yaşadı. İşte sosyal medyadan gelen yağmur tepkileri

11:5718 Temmuz 2017
Gündem
Hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağış sonrası vatandaşlar duruma sosyal medayda isyan etti!
İstanbullular güne şiddetli yağmurla başladı. İstanbul'da milyonlarca çalışan vatandaş mega kentte adeta 'survivor'ı yaşadı. İşte sosyal medyadan gelen yağmur tepkileri

İstanbul’da meydana gelen şiddetli yağış, yurt genelinde hayatı olumsuz etkiledi! Aniden bastıran şiddetli yağmur nedeniyle bir çok yerde su baskını meydana geldi.
Sağanak yağmur sonrası otoyollarda araçlar su birikintileri içinde kalırken birçok ev ve iş yeri su altına kalması halkın tepkisine neden oldu.
Caddelerde sürücüler zor anlar yaşarken, vatandaşlar duruma isyan etti! İşte sosyal medyadan vatandaşların yağmur çilesine tepkileri

Son güncelleme: 11:5918.07.2017
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