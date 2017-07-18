Hayatı olumsuz etkileyen şiddetli yağış sonrası vatandaşlar duruma sosyal medayda isyan etti!

İstanbullular güne şiddetli yağmurla başladı. İstanbul'da milyonlarca çalışan vatandaş mega kentte adeta 'survivor'ı yaşadı. İşte sosyal medyadan gelen yağmur tepkileri

İstanbul’da meydana gelen şiddetli yağış, yurt genelinde hayatı olumsuz etkiledi! Aniden bastıran şiddetli yağmur nedeniyle bir çok yerde su baskını meydana geldi.

Sağanak yağmur sonrası otoyollarda araçlar su birikintileri içinde kalırken birçok ev ve iş yeri su altına kalması halkın tepkisine neden oldu.

Caddelerde sürücüler zor anlar yaşarken, vatandaşlar duruma isyan etti! İşte sosyal medyadan vatandaşların yağmur çilesine tepkileri

İstanbul’da doğa güzellikleri son hızıyla devam ediyor(!): Bu kez de metrobüsler de Pichola Gölü esintileri.. #yağmur pic.twitter.com/pQ3XwXNWwG — Hergele Postası (@HergelePostasi) 18 Temmuz 2017

İstanbul Valiliği’nden uyarı: özel araçla çıkmayın. Metroları su bastı. Uçaklar da kalkamıyor. O zaman Yüzün. #yağmur — Deli Divane (@DeeliiDiivaanee) 18 Temmuz 2017

Bu yağmur fln değil bu başka bir şey Allah belamizi verdi galiba #yağmur — Mert Mercan (@hamurabi1903) 18 Temmuz 2017

Türkiyede kışlar soğuk ve yağışlı, yazlar ne olduğunu anlamadığımız bir şekilde geçer..#yağmur — Meral ÇAYIR (@meral_cayir) 18 Temmuz 2017

Adama şemsiye ne kadar diyorum 50₺ diyor şerefimle sırıl sıklam olurum daha iyi #yağmur — Efe Kuruşçu (@efekuruscu) 18 Temmuz 2017

Böyle gök gürültüsü olmaz. Sanki Thor indi Loki’yle savaşıyor.. #yağmur — Özgün Karan (@Ozguncocukkk) 18 Temmuz 2017

Üsküdar mesefaleri sevmem diyip yine denizle birleşmiş.. #yağmur pic.twitter.com/eVdO4e05Cm — Petibör Erkeği (@insanprofili) 18 Temmuz 2017