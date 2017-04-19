Hayır Meclisleri’nden gözaltı açıklaması

Bugün sabah saatlerinde yaşanan gözaltılarla ilgili açıklama yapan Hayır Meclisleri, “özaltı nedeni, 'Evet'in meşriyetini tanımamak' şeklinde duyuruldu. Oysa meşru olmayan, hukuka aykırı YSK kararları ve şaibeli referandum sonuçlarıdır. Polis operasyonları, mesnetsiz iddialar, gözdağları, baskılar, saldırılar, usulsüzlükler, hileler Hayır'ın sesini kısamaz. Hayır'ımıza sahip çıkıyoruz” dedi.

Bugün yapılan gözaltıların ardından Hayır Meclisleri, bir açıklama yaptı. “İstanbul’da 45 gün boyunca omuz omuza, ev ev, sokak sokak, ‘Hayır çalışması’ yaptığımız 38 arkadaşımız 19 Nisan sabahı evlerinden göz altın alınmış ve Vatan Emniyet’e götürülmüştür. Gözaltı nedeni, ‘Evet’in meşriyetini tanımamak’ şeklinde duyuruldu. Oysa meşru olmayan, hukuka aykırı YSK kararları ve şaibeli referandum sonuçlarıdır” denilen açıklama şöyle devam etti:

İLGİLİ HABER YSK'yı protesto eden 'hayır'cılara gözaltı

“Hayır’a yönelik bu hukuksuz gözaltılar, her türlü baskı, şantaj, karalama girişimine karşı halkımızın verdiği güçlü ‘Hayır’ yanıtına karşı siyasi bir saldırı ve sindirme girişimidir. Hayır’ın sandıkta ortaya çıkan meşrü gücünü geriletme, Hayrı’ı karalama ve yasadışına itme çabasıdır.

Hayır’a operasyon emri verenlere mesajımız şudur: Hayır artık bir kelime değil, gerçektir. Hayır, demokrasiye, insan haklarına, kuvvetler ayrılığına inanan, tek kişiye denetimsiz kuralsız yönetme yetkisinin verilmesine karşı çıkanların güçlü sesidir. Hayır Türkiye’nin yarısından fazlasıdır, milyonların ortak duruşudur.

İLGİLİ HABER Kılıçdaroğlu: YSK'nın kararını protesto haktır

Polis operasyonları, mesnetsiz iddialar, gözdağları, baskılar, saldırılar, usulsüzlükler, hileler Hayır’ın sesini kısamaz. Hayır’ımıza sahip çıkıyoruz. Hayır’a yönelik başlatılan antidemokratik saldırılar son bulsun, gözaltına alınan arkadaşlarımız hemen serbest bırakılsın.”