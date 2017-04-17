‘Hayır’ rekoru yüzde 93.5 ile bu ilçede

Hatay'ın merkez ilçelerinden Defne Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Yaman; 16 Nisan 2017’de yapılan Anayasa Değişikliği Referandumu’nda yüzde 93.5 'Hayır' oyu ile rekor kıran ilçe halkına teşekkür mesajı yayınladı.

Yüzde 89.8 katılım oranı ve yüzde 93.5 hayır oyu ile rekor bir rakama imza attıklarını belirten Başkan Yaman: “Defneliler; Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucuları olduklarını tüm dünyaya bir kez daha kanıtladılar. Sandığa yüksek katılım gösteren, yüzde 93.5 hayır oyu kullanarak Cumhuriyetimize sahip çıkan Defne'nin aydınlık insanlarına, emeği geçen tüm siyasilere teşekkür ediyoruz. Defne farkını bir kez daha göstermiş, bir rekora daha imza atmıştır. Bu rekor, Defne'nin gurur tablosudur” dedi. Pazar günkü referandumda Hatay’da il düzeyinde % 54.4 hayır çıkmıştı. 99 bin 761 seçmenli Defne İlçesi’nde ‘Evet’ oyları 5 bin 761, ‘Hayır’ oyları 82 bin 826 oldu.

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‘HALKA DEĞİŞİKLİĞİ İYİ ANLATTIK’

Hatay’ın merkez Defne İlçesi Belediye Başkanı İbrahim Yaman, ilçeden çıkan yüzde 93.5’lik Türkiye rekoru olan ‘hayır’ oylarını değerlendirdi. Yaman açıklamasında şunları söyledi:

“Bu bizim ilk rekorumuz değil belediye seçimlerinde de Türkiye rekoru kırmıştık tabi bunun birkaç tane nedeni var. Defne ilçesi hem eğitimli aydın, insanların çok yoğun olduğu bölge. Bunun yanında gerek biz gerekse CHP yöneticilerimiz bu işi halkımıza iyi anlattık, ilçe örgütümüz de bu değişikliği insanlarımıza çok iyi şekilde anlattı, bunun büyük etkisi oldu. Tabi temelinde vatandaşlarımızın cumhuriyete, Atatürk ilke ve inkılaplarına çok bağlı insanlar olması birinci faktör bu konuda tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Hem iyi bir katılım sağladılar hem de Türkiye’de rekor bir hayır oyu çıktı.”