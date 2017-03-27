‘Hayır’a tahammül yok

CHP Balıkesir İl Başkanlığı'nın referandum çalışmalarında kullandığı parti aracının tüm lastikleri kesildi, 'hayır' yazılı görselleri çizildi. CHP İl Başkanı Ender Biçki, saldırıyı kınadı. Diğer taraftan Mengen'de hayır afişlerini boyayarak evet yazan 4 kişi kameraya yakalandı.

CHP Balıkesir İl Başkanlığı’nın referandum çalışmalarında kullandığı parti aracının tüm lastikleri kesildi, ‘hayır’ yazılı görselleri çizildi. CHP İl Başkanı Ender Biçki, saldırıyı kınadı.

Balıkesir’de bu sabaha karşı Kızılay Caddesi’nde park halinde duran ve referandum çalışmalarında kullanılan CHP minibüsünün üzerindeki ‘hayır’ görselleri çizildi, yazılar kazındı, ayrıca aracın dört lastiği bıçakla kesildi. Arıcın önünde basın açıklaması yapan CHP İl Başkanı Ender Biçki, bu duruma tepki gösterdi. CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ile Demokrat Parti (DP) Genel Başkan Yardımcısı Nihat Onbaşıoğlu, DP İl Başkanı Tamer Alver ve partililer de açıklamaya katılarak, olayı kınadı. Biçki, yaptığı açıklamada bir partinin kampanyayı Balıkesir’de en az 20 aracı ile yürüttüğünü, devletin tüm olanaklarının bir partiye seferber edilmiş durumda olduğunu söyledi. Biçki, şöyle dedi:

“Biz ise tek aracımızla ama gönülden, yürekten bu kampanyayı yürütmeye çalışıyoruz. Bu sabaha karşı alçakça yapılan saldırı sonucu aracımız tahrip edildi. Şunu herkes bilsin ki bu tür baskılar bizi asla yıldıramayacaktır. Bu garip arabadan, tek araçtan ne istediniz? Ondanda mı korktunuz, ona da mı tahammül edemediniz? İnsanları kırdırmayın, toplumu kutuplaştırmayın, milleti ayrıştırmayın. Çünkü bu referandum sonrası yine yan yana, omuz omuza bu ülkede yaşayacağız. Ama şunu herkes bilsin ki, millet bu referandumda evet demeyecek, hayır diyecektir.”

“BU SALDIRI CHP’YE YAPILMIŞTIR”

CHP Balıkesir Milletvekili Mehmet Tüm ise araca yapılan saldırının CHP’ye yapılmış olduğunu öne sürerken şöyle dedi:

“İktidarı bir korku salmış durumda. Türkiye’de ‘hayır’ diyenlerin psikolojisi ve inancı çok yüksek. Onlar ise bir saldırı içinde. Bu, CHP ile AKP arasında bir yarış değildir. Türkiye’de AKP’ye, MHP’ye Saadet Partisi’ne de oy verenler de, toplumun geniş kesimi ‘hayır’ diyor. Çünkü bu halk yetkinin tek bir elde toplanmasını istemiyor. Bunun bir sistem değil, rejim değişikliği olduğunu görüyorlar. Parti aracımıza yapılan saldırıyı da nefretle kınıyorum. Kim yaparsa yapsın, kim örgütlerse örgütlesin CHP’lilere, bu ülkedeki demokrat, aydın insanlara boyun eğdiremeyecekler. Biz Kurtuluş Savaşı’nda olduğu gibi araçsız da yola çıkabiliriz. Biz bu millete, 80 milyona inanıyoruz. Onlar bir kişiye inanıyor. Bu halk 16 Nisan’da gereken cevabı verecektir.”

CHP’nin ‘Hayır’ afişinin tahrip edilmesi güvenlik kamerasında

Bolu’nun Mengen İlçesi’nde CHP’nin Demokrasi Köşesi’ne astığı ‘Hayır’ afişi, Başbakan Binali Yıldırım’ın fotoğrafı ve ‘Evet’ afişleri bulunan minibüsten inen 4 kişi tarafından sprey boya ile tahrip edilip üzerine ‘Evet’ yazıldı. Afişin tahrip edilmesi güvenlik kamerası ile kaydedilirken, Mengen Belediye Başkanı CHP’li Turhan Bulut ve partililer duruma tepki gösterdi.



CHP İlçe Başkanlığı, 15 Temmuz darbe girişimi ardından ‘Demokrasi nöbeti’ tutulan ve ‘Demokrasi Köşesi’ adı verilen Atatürk Caddesi’ndeki meydana, Anayasa referandumu ile ilgili hazırlanan ‘Hayır’ afişini astı. Afiş, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce sprey boya ile tarhip edilip ‘Evet’ yazıları yazıldı. Sabah afişin tahrip edildiğini fark eden CHP’liler ve belediye görevlileri, belediyenin güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntüde, AK Parti’nin referandum çalışmalarında kullandığı iddia edilen minibüsten inen 4 kişinin sprey boyalar ile afişi tahrip ettiği görüldü. Saat 02.24’te afişi tahrip eden 4 kişinin, daha sonra aynı minibüse binerek uzaklaştığı görüntülerde yer aldı. CHP’liler, minibüsün gün içinde Bolu’dan gelerek ilçede referandum çalışması yapan Ak Parti grubu arasında yer aldığını iddia etti.

CHP’DEN TEPKİ

Mengen Belediye Başkanı Turhan Bulut, CHP İlçe Başkanı Şenol Ersoy ve partililer, tahrip edilen afişin önünde toplanıp duruma tepki gösterdi. Başkan Bulut, parti tarafından hazırlanan ‘Hayır’ afişlerinin Kaymakamlıktan alınan izin ile ilçede 3 ayrı noktaya asıldığını belirterek, şöyle dedi:

“Demokrasi Köşesi adını verdiğimiz bu noktaya asılan ‘Hayır’ afişi, AKP’ye ait araçtan inen 3-4 kişi tarafından tahrip ediliyor. Üzerine ‘Evet’ yazıyorlar. ‘Hayır’ pankartının üzerine ‘Evet’ yazarak tahrip eden kişileri esefle kınıyorum. Neden buna ihtiyaç duydunuz? 16 Nisan’dan önce bu ayrıştırmayı yapmaya çalışanlar, 17 Nisan’dan sonra neler yaparlar endişe duymamak elde değil. Siz buradaki tahribatla halkın gözünde çok daha fazla tepki alıyorsunuz. Bu saldırıların 16 Nisan’dan sonra devam etmemesini istiyoruz. 16 Nisan’dan sonra barış, kardeşlik ve demokrasinin gelmesini diliyoruz. AK Parti il ve ilçe başkanının bu olayla ilgili ivedilikle özür dileyerek kınamalarını bekliyorum.”

Başkan Bulut, afişi tahrip edenlerle ilgili yasal başvurularını yapacaklarını, savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını anlatırken, şöyle konuştu:

“Bunu yapanların mutlaka ortaya çıkartılmasını ve yasaların verdiği yetkiyle gerekenin yapılmasını istiyoruz. Burası Mengen. Burası kararını ‘Hayır’ olarak verdi. Bu kararı içlerine sindiremeyenler bir tepki göstererek pankartın üzerinde tahribata giriştiler. Yasal sürecin takçpisi olacağız. Ayrıca tahrip edilen bu afişi buradan kaldırmayacağız. Üzerine başka bir afiş asacağız.”