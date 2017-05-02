‘Hayır’cılara sosyal medyada operasyon!

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) mühürsüz oy kararının protesto edildiği eylemler hakkında paylaşımlarda bulunan sosyal medya hesapları ve internet sitelerine erişim engellendi.

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından çok sayıda sosyal medya hesabı, bazı hesaplardan yapılan paylaşımları ve internet adreslerine erişim engeli geldi.

Birgün gazetesinin haberine göre; mahkeme tarafından ‘Terörü öven, şiddete ve suça teşvik eden kamu düzeninin ve milli güvenliği tehdit eden, yaşam hakkı ile kişilerin can ve mal güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesine bağlı olarak içeriğin çıkarılmasına/erişimin engellenmesine dair tedbir kararı, 5651 sayılı kanunun 8/A maddesinin 2. fıkrası uyarınca onaylanmasına karar verilmiştir’ cümleleriyle alınan karar, 40 Twitter, 2 Facebook, 4 internet sitesi ve çok sayıdaki Twitter paylaşımının kaldırılmasını içeriyor.

İLGİLİ HABER Wikipedia neden kapatıldı? Nedeni belli oldu

PROTESTO GÖSTERİLERİNİ PAYLAŞANLAR ENGELLENDİ

16 Nisan anayasa değişikliği referandumunda YSK’nin mühürsüz oyların kabulüne ilişkin aldığı kararın protesto edildiği eylemler hakkında yapılan paylaşımlara da mahkeme tarafından erişim engeli geldi.

CHP İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ALİ ŞEKER’E DE ERİŞİM YASAĞI

CHP İstanbul Milletvekili Ali Şeker’in Kadıköy’de YSK protestolarında attığı iki Tweet hakkında aynı gerekçeyle erişim yasağı geldi.

CHP’li Ali Şeker, Kadıköy’de yapılan YSK protestolarında Periscope canlı yapmıştı. Alınan erişim yasağı kararı, Şeker’in bu paylaşımını da içeriyor.

Erişim yasağı kararı alınan o hesaplar ve paylaşımlar: