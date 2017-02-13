Hayırcılara yapılan yakıştırmalara son noktayı İyimaya koydu

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tüm terör örgütlerinin hayırcı olduğunu ve CHP ile HDP'nin desteklediğini açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün hayırcıları, 'esasında 'Hayır' diyenler 15 Temmuz'un yanındadır' sözleri ile FETÖ'cü ve 'Kandil'le yanyana duranlar' sözleri ile de PKK'lı ilan etmişti. AKP'li Ahmet İyimaya da hayırcılara virüs muamelesi yaptı. İyimaya'ya göre Cumhurbaşkanılığı sistemi bir antivürüs programı...

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ tüm terör örgütlerinin hayırcı olduğunu ve CHP ile HDP'nin desteklediğini açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün hayırcıları, 'esasında 'Hayır' diyenler 15 Temmuz'un yanındadır' sözleri ile FETÖ'cü ve 'Kandil'le yanyana duranlar' sözleri ile de PKK'lı ilan etmişti. AKP'li Ahmet İyimaya da hayırcılara virüs muamelesi yaptı. İyimaya'ya göre Cumhurbaşkanılığı sistemi bir antivürüs programı...

AKP Yozgat İl Danışma Meclis Toplantısında açıklamalarda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da hayırcı’lara terörist muamelesi yapmış işin içine siyasi partileri ve bu partilere destek verenleri de katmıştı. Bozdağ şöyle konuşmuştu.

“Bakın hayırcıların safına. PKK'ın ele başları açıklama yapıyor. ‘MHP ve AK Parti anlaştı, bizi bitirecek’ diye. Onun için ‘aman bu sistem gelmesin’ diye herkesi seferber ediyorlar. Pensilvanya'daki bedduacı FETÖ terör örgütünün elebaşı bütün kadrolarıyla onlar da ‘hayır’ çıksın diye uğraşıyorlar. DHKP-C terör örgütü dahil ne kadar Türkiye'ye ve Türk milletine ihanet eden terör örgütü varsa, hepsi hayır için işbirliği yapıyorlar. Şimdi CHP de, HDP de aynı safta O hedefi gerçekleştirmek için eylem birliği yapmışlar. Hedefleri de Türkiye'nin hükümet sistemini değiştirmesine engel olmak

Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı’nın öncülüğündü düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Sistemi sempozyumunda ise AKP’li Elitaş’ın açıklamaları dikkat çekti.

“BİR ANTİVİRÜS PROGRAMIDIR”

Sempozyumda konuşan AKP'li Ahmet iyimaya'nın başkanlıkla ilgili sözleri dikkat çekti. “Bir ülkenin tercih ettiği hükümet

sistemi, o ülkenin demokrasi kalitesini, özgürlük değerleri ve kalkınma yapısını doğrudan belirler” diyen AKP'li İyimaya

şunları söyledi:

“Tek partili ve demokrasi dönemleri de dâhil olmak üzere Türkiye’nin tercih ettiği bir hükümet sistemi yok ve şu an da bir

sistemsizlik hâkim. CHP sistem değişikliğini rejim değişikliği olarak adlandırıyor. Hiçbir hükümet sistemi, rejim

değişikliği oluşturmaz. Cumhurbaşkanlığı sisteminin hem tarih hem de tüm siyaset kurumları bakımından üç erken pozitif

etkisi olacaktır. Bu; ya hep ya hiç iktidarıdır. İktidara gelmek isteyen muhalefet partilerinin dönüşme zaruretleri vardır.

CHP’yi de ideolojik yapısından kurtarıp demokratik bir sisteme dönüştüreceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanlığı sistemi bir

antivirüs programıdır. FETÖ’nün kılcal damarlardan tasfiyesi de daha hızlı gerçekleşecektir. Zor zamanlar siyasetine müthiş

imkânlar getirecektir. Terörle mücadele, küresel rekabet ve diplomasi tek mekanizmada toplandığı için diğer sistemlerin

arızaları burada görülmeyecektir. Anayasa mühendisliği küresel eksende bir bilimdir. Türkiye bir anayasa mühendisi

yetiştirememiştir. Anayasa mühendisliğinin en fazla lazım olduğu alan denet-denge mekanizmasıdır.”