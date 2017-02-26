‘Hayır’lı Konvoy yola çıkıyor

Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarında yargılanıp, dik duruşları ve savunmalarıyla sembol olan isimler bir araya gelip 'Hayır'lı Konvoy adını verdikleri proje ile referandum için yollara düştü.

Ergenekon ve Balyoz kumpas davalarında yargılanıp, dik duruşları ve savunmalarıyla sembol olan isimler bir araya gelip 'Hayır'lı Konvoy adını verdikleri proje ile referandum için yollara düştü.

28 Şubat’ta Ankara Anıtkabir’den yola çıkacak konvoy 9 günde 9 il gezip vatandaşlarla bire bir temas kuracak, referandumu anlatıp, dertleşecek. Konvoydaki isimler arasında Teğmen Mehmet Ali Çelebi, Emekli Tümgenaral Ahmet Yavuz, Emekli Deniz Kurmay Albay Ali Türkşen, Emekli Amiral Semih Çetin’in yanı sıra AKUT eski Başkanı Nasuh Mahruki gibi isimler de yer alıyor. 28 Şubat saat 10.00’da Anıtkabir’den yola çıkacak ‘Hayır’lı Konvoy için “Biz siyaset ve hamaset yapmaya gitmiyoruz. Sadece halkımızla dertleşeceğiz’ diyen Teğmen Mehmet Ali Çelebi Hayır’lı Konvoy’u şöyle anlattı: “Anıtkabir’den Ata’mıza ziyaretle başlıyoruz. Araç sayısı henüz belli değil ama şu an 10 kişilik bir aydın grubu var. Vatandaşlarda istedikleri yerlerde bize eşlik edebilecekler. 9 il dolaşılacak.

Salon toplantılarıyla değil halkımızla bulaşacağımız kahve köy neresi olursa gerçekleri tek tek anlatacağız.”

28 şubat sabahı anıtkabir'de buluşacaklar

28 Şubat sabahı saat 10.00'da Anıtkabir'den yola çıkacak konvoy 10 kişilik aydın grubuyla 9 il dolaşacak ve ‘hayır'ı anlatacak.