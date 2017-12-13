‘Hayırsever Reza’ ‘Hain Reza’ olunca… Yalı muamması…

Şu sıralar ABD’de süren ve Halkbank’ın hedef alındığı Hakan Atilla davasında tanıklık yapan 17 Aralık yolsuzluk operasyonun kilit ismi Reza Zarrab’ın, eşi Ebru Gündeş’e hediye ettiği yalıdaki ‘kaçak restorasyon’u Sözcü 2015 yılının Mayıs ayında gündeme taşımıştı.
TÜRKİYE’YE SÖZCÜ DUYURMUŞTU
Sözcü, Zarrab-Gündeş çiftinin, Osmanlı döneminde inşa edilen ve 1970 yılında ikinci derece tarihi eser olarak tescil edilen Mehmet Arif Bey Yalıları’na kaçak kat çıkıp, tünelle birbirine bağladığını, dış cepheyi de baştan aşağıya yenileyerek tarihi esere zarar verdiğini duyurmuştu. Haberin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin CHP’li üyeleri, konuyu hem yargıya hem de İBB Meclisi gündemine taşımışlardı.
Aradan geçen 2 buçuk yılda Zarrab’ın yalılarıyla ilgili hiçbir adım atılmamıştı. Ta ki düne kadar…
HAYIRSEVER HAİN OLUNCA TUTUM DA DEĞİŞTİ!
Reza Zarrab, ‘Rıza Sarraf’ kimliğiyle Türkiye kamuoyunda ‘hayırsever iş adamı’ olarak tanıtılırken dokunulmayan yalılar; o, ABD’ye gidip ‘itirafçı hain’ olunca birden gündeme geldi.
ENCÜMEN KARARININ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI!
Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin CHP’li üyeleri Hüseyin Sağ, Nadir Ataman ve Deniz Erzincan’ın tarihi yalılardaki kaçak bölümlerin ne zaman yıkılacağına ilişkin soru önergesi üzerine söz alan AKP Grup Başkan Vekil Yardımcısı Faruk Aydın yıkım için encümen kararı alındığını açıkladı. Aydın yasal sürecin devam ettiğini belirterek “O gün de gelecektir diye düşünüyorum” dedi.
KAÇAK BÖLÜMLERİN YIKILMASI BEKLENİYOR
Aydın’ın açıklamalarından sonra gözler, zaten şimdiye kadar uygulanması gereken mevzuatın ne zaman uygulanıp yalılardaki yıkımın gerçekleştirileceğine çevirildi.