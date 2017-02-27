‘Hayırsever’ yazan afiş Mersin Valiliği’ni rahatsız etti

CHP’li Mezitli Belediyesi’nin aşevi faaliyetlerine dikkat çekmek için hazırlattığı, “Mezitli halkı hayırseverdir” sloganının yer aldığı afişler Mersin Valiliği’ni rahatsız etti.

18 Şubat’ta bir kullancı twitter üzerinden Mezitli Belediye Başkanı’nın ‘Mezitli halkı hayırseverdir’ yazan afişlerle çekilmiş fotoğrafını Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’i de etiketleyerek şikayet etmişti. Bunun ardından harekete geçen Mersin Valiliği, belediyenin hazırlattığı afişleri özel şirket tarafından işletilen billboardlardan kaldırttı. Ancak Mezitli Belediyesi kendi bilboardlarındaki afişleri kaldırmayarak resmi yazı istedi. Belediye Başkanı’nın ‘resmi yazı gönderin kaldırayım’ demesi üzerin valilik inceleme başlattı.



KAYMAKAMLIK VE EMNİYET HAREKETE GEÇTİ

Mezitli Kaymakamı ve emniyetten bir yetkilinin ziyaret ettiği Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan afişleri kaldırmayı reddedince valilik inceleme başlattı.

Cumhuriyet gazetesinden Abidin Yağmur'un haberine göre, Mersin Valiliği, CHP'li Mezitli Belediyesi'nin aşevi faaliyetlerine dikkat çekmek için hazırlattığı, “Mezitli halkı hayırseverdir” sloganının yer aldığı afişler için inceleme başlattı. Valiliğin isteği üzerine, özel bir şirket tarafından işletilen billboardlardaki afişler kaldırıldı ancak Mezitli Belediyesi kendisine ait billboardlardaki afişleri kaldırmadı.

Mezitli Belediyesi, aşevi faaliyetlerine dikkat çekmek ve vatandaşların aşevine destek olmasını sağlamak için hazırlattığı afişlerde “Mezitli halkı hayırseverdir. Hayırsever halkımızın yardımlarını bekliyoruz” sloganını kullandı. Mezitli'nin dört bir yanına asılan afişler Mezitlilerin yoğun ilgisini çekti, sosyal medyada da kısa sürede binlerce kişi afişlerin fotoğraflarını paylaştı. Ancak afişlerde “hayır” vurgusunun öne çıkması Mezitli Belediyesi ile mülki idare arasında krize neden oldu.

‘RESMİ YAZI GÖNDERİN KALDIRAYIM’

Hafta başında Mezitli Kaymakamı Emin Sait Karahaliloğlu ile Emniyet Müdürlüğü'nden bir yetkili Mezitli Belediye Başkanı CHP'li Neşet Tarhan'ı ziyaret ederek afişlerin kaldırmasını istedi. Tarhan bu talebi, “Resmi bir yazı ile bildirin, afişleri kaldıralım” diye yanıtladı. Kaymakam Karahaliloğlu'nun resmi yazı gönderemeyeceklerini söylemesi üzerine Tarhan, “O zaman biz de afişleri kaldırmayız” diye yanıt verdi. Bu görüşmenin ardından Mersin Valiliği'nin, afişleri kaldırmayan Mezitli Belediyesi hakkında inceleme başlattığı, inceleme kapsamında resmi bir yazı hazırlanarak Mezitli Belediyesi'ne gönderileceği ve afişlerin kaldırılmasının isteneceği öğrenildi.

VALİLİK İNCELEME BAŞLATTI

Valilik, özel bir şirket tarafından işletilen billboardlardaki söz konusu afişler için ise işletmeci şirkete uyarı yazısı gönderdi. Afişin, Seçim Kanunu ve Siyasi Partiler Yasası'nda belirlenen esaslara aykırı olduğunu ileri süren yazı üzerine şirket, Mezitli Belediyesi'nin afişlerini billboardlardan indirdi.

BİRİLERİ BU AFİŞTEN RAHATSIZ OLUYOR



Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan, afişlerin asılmasının ardından Kaymakam Karahaliloğlu ile görüştüklerini doğruladı ancak görüşmenin içeriği hakkında ayrıntılı bilgi vermedi. Tarhan, “O gün Sayın Kaymakam'a da ifade ettik, bu afişler bizim belediyemizin bir çalışmasıyla ilgili. Bu afişler zaten bir hafta, bilemediniz 10 gün sonra, yeni bir afiş çalışması olunca indirilecek” dedi. Mersin Valiliği'nden kendilerine henüz resmi bir yazı gelmediğini belirten Tarhan, “Birileri bu afişlerden rahatsız oluyor, şikâyet ediyor ama biz bir belediye çalışması afişi hazırladık. Siyasi parti değiliz. Eğer valilikten ‘afişleri sökün' diye bir yazı gelirse bunu elbette kamuoyuyla paylaşacağız” diye konuştu.