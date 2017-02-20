Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

HDP milletvekili Yıldırım gözaltına alındı

HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, sabah saatlerinde Adıyaman Havalimanı'nda gözaltına alındı.
10:4620 Şubat 2017
Gündem
HDP milletvekili Yıldırım gözaltına alındı
HDP Adıyaman Milletvekili Behçet Yıldırım, sabah saatlerinde Adıyaman Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Adıyaman 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘terör örgütüne yardım’ ve ‘örgüt propagandası yapmak’ suçundan yargılandığı davalara katılmadığı için geçen hafta hakkında yakalama kararı verilen HDP Milletvekili Behçet Yıldırım, bu sabah Ankara’ya gitmek istediği havaalanında gözaltına alındı. Polisler tarafından Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Yıldırım, gözaltına alındığını ise sosyal paylaşım sitesi twitter hesabından; ‘Adıyaman Havalimanında gözaltına alınıyorum’ paylaşımıyla takipçilerine duyurdu. DHA

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay
Keşfet

Ev alacakların mutlaka dikkat etmesi gereken 6 müthiş detay

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar