HDP’den Adalet Yürüyüşü’ne destek

HDP'nin CHP liderinin başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne destek vereceğini açıklamasının ardından, HDP'nin yürüyüşe ne zaman, nereden, kimlerle ve nasıl katılacağı ortaya çıktı.

CHP’li vekil Enis Berberoğlu’nun 25 yıl hapis cezası almasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Ankara’dan İstanbul Maltepe Cezaevi’ne başlattığı Adalet Yüryüşü’ne HDP’nin de nasıl destek vereceği belli oldu. HDP’liler yürüşün 19. gününde yürüyüşe katılacak ardından açıklama yapacaklar.

HDP’den yapılan açıklamada Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay, Eş Genel Başkan Yardımcıları Saruhan Oluç, Sezai Temelli, MYK üyeleri Beyza Üstün, Murad Mıhçı, milletvekilleri Celal Doğan, Erol Dora, Ertuğrul Kürkçü, Feleknas Uca, Mithat Sancar ve Mardin Büyükşehir Belediye Eş Başkanı Ahmet Türk’ün yarın (3 Temmuz Pazartesi) Adalet Yürüyüşüne destek ziyaretinde bulunacakları ifade edilirken “Heyetimiz saat 14:00’te Kandıra Cezaevi önünde açıklama yapacak” denildi.