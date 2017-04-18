HDP’li Baydemir: Hayır mücadelesi yeniden başladı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) sözcüsü Osman Baydemir, "Bugün dünden çok dana umutluyuz, bugün dünden çok daha kararlıyız. Bizim mücadele azmimiz bu umudu bize yaşatan milyonların bu ülkede varlığıdır. HDP milyonların halklarımızın, inançlarımızın, barış içinde eşitçe, özgürce, adalet içerisinde bir arada yaşama verasetine hep inandık, güvendik” dedi.

HDP grup toplantısında partililere seslenen Osman Baydemir, OHAL sürecine rağmen milyonların eşitlik özgürlük, adalet dediğini belirterek, ‘hayır’ diyenleri selamladı. Baydemir, “Bugün dünden çok daha umutluyuz, bugün dünden çok daha kararlıyız. Bizim mücadele azmimiz bu umudu bize yaşatan milyonların bu ülkede varlığıdır. HDP milyonların halklarımızın, inançlarımızın, barış içinde eşitçe, özgürce, adalet içerisinde bir arada yaşama verasetine hep inandık, güvendik” dedi.

‘Hayır' mücadelesinin yeniden başladığını söyleyen Baydemir, “Ortada zafer yok. Bunca baskıya rağmen, ‘hayır'ı savunanların büyük bir irade direnişi vardı. İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Adana, Diyarbakır, Van gibi 17 büyükşehirde bu Anayasada mutabakat çıkmamıştır. Bu Anayasa meşru değildir, bu Anayasa toplumun ihtiyaçlarına yanıt vermiyor” ifadelerini kullandı. İHA