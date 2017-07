HDP’li Baydemir: Hükümet de Kürtler de çözüm sürecinin bitmesini istedi

HDP Parti Sözcüsü Osman Baydamir, çözüm sürecinin sona ermesiyle ilgili, "Açıkça söylüyorum, her iki taraf da hükümet de Kürtler de bir an önce çatışma ortamının başlaması için çaba yürüttü. Her iki taraf da birbirine güvenmiyordu ve çözüm sürecinin bitmesini istiyordu. Her ikisi de kendi varlığının devamını çözüm sürecinin bitmesinde görüyordu" dedi.

Irak’ın Duhok kenti merkezli uydudan yayın yapan Waar Televizyonu’na konuşan HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi’nde yapılacak olan bağımsızlık referandumu ve çözüm sürecinin bitmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Baydemir, Öcalan’ın 2013 nevruzunda Diyarbakır´da çözüm konusunda izlenecek yolun manifestosunun açıklandığını belirterek, “Diyebilirim ki o günden Dolmabahçe toplantısına dek her iki taraf da yani ne hükümet Kürt hareketine ne de Kürt hareketi hükümete inanıyordu. Bakın o iki yıl arasında yüzün üzerinde sorun tartışıldı. Olumlu bir tek adımın atılması için büyük çaba sarf ettik. Tek adımın atılmasını bile biz çok önemsiyorduk. Örneğin hasta mahkumların, kanserli ya da ölümle burun buruna olanların kanun çıkararak bırakılmasını talep ettik. Hükümet bunu uzattıkça uzattı, adım atmadı, bu da her iki tarafın birbirine güvensizliğini getirdi. Açıkça söylüyorum her iki taraf da hükümet de Kürt hareketi de bir an önce çatışma ortamını başlaması için çaba yürüttü. Her iki taraf da birbirine güvenmiyordu ve çözüm sürecinin bitmesini istiyordu. Her ikisi de kendi varlığının devamını çözüm sürecinin bitmesinde görüyordu” dedi.

HDP’li Baydemir, “Biz 18 yerde miting yaptık, barikatların çatışmasız bir şekilde kaldırılmasını sağlamak için. Amacımız oydu ki barikatlar kalksın ve çözüm süreci devam etsin. Aslında hükümet, devlet barikatların kalkmasından yana değildi, savaşın derinleşmesinden yanaydı. Devletin içinde bir klik vardı, darbe mekaniğinin devreye girmesini istiyordu. Hükümet bundan habersizdi, biz hükümeti yüz kereden fazla uyardık, dedik ki ‘Eğer siz bu şekilde Kürtler üzerinde şiddet uygularsanız, 1990´lardaki metotlarla gelirseniz bu topraklara tekrar darbe gelir.’ Kimse bize kulak vermedi, arkasında da darbe geldi” diye konuştu.

Baydemir, son iki yılda partilerinden ve partileri ile paralel hareket eden örgütlenmelerden on binden fazla kişi tutuklandığını, HDP il, ilçe, belde başkanı veya yöneticisi olmak üzere 750 kişinin tutuklu bulunduğunu söyledi. 92 belediye başkanının görevine son verildiği ve yerine kayyum atandığınıda söyleyen Baydemir, “Görevden alınan 92 belediye başkanımız şu anda zindanda. Bakın 6 milyonun iradesiyle seçilen Eş Başkanımız Selahattin Demirtaş zindanda, yine Eş Başkanımız Figen Yüksekdağ tutuklandı, milletvekilliği ve parti üyeliği düşürüldü. Toplamda 11 parlamenterimiz tutuklu bulunmaktadır” dedi.

HDP Sözcüsü Osman Baydemir, Irak’ta Kürtlerin bağımsızlık referandumunuda desteklediklerini yineleyerek, “Referandumun sonucu ne olursa olsun bütün hükümetlerin ve dünya devletlerinin bu sonuca saygı duyması gerekir. Bilindiği gibi bütün Ortadoğu´da en temel sorunların başında Kürt meselesi geliyor. Ortadoğu´nun huzura kavuşmasının en önemli yanı Kürt sorununun çözülmesine bağlıdır” diye konuştu. DHA