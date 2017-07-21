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HDP’li Faysal Sarıyıldız için flaş karar

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi talebini onaylayarak Meclis Genel Kurulu'na sevk etti.

16:3021 Temmuz 2017
Gündem
HDP’li Faysal Sarıyıldız için flaş karar
Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi talebini onaylayarak Meclis Genel Kurulu'na sevk etti.

Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyon, AKP’li Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Meclis çalışmalarına 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayında toplam 5 birleşime katılmadığı gerekçesiyle HDP Şırnak Milletvekili
Faysal Sarıyıldız’ın milletvekilliğinin düşürülmesinin görüşüldü.

OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ

Faysal Sarıyıldız’ın savunmasının okutulmasının ardından HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder  konuştu. Faysal Sarıyıldız’ın milletvekilliğinin düşürülmesi komisyonda oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis Genel Kurulu’na gönderilen Sarıyıldız’ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararı burada yapılacak gizli oylamayla netleşecek.

Öte yandan komisyonda daha önce HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk’ün milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar almıştı. (DHA)

Son güncelleme: 17:2721.07.2017
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