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HDP’li iki vekil hakkında yakalama kararı

HDP Batman Milletvekilleri Ayşe Acar Başaran ve Saadet Becerikli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

17:3218 Temmuz 2017
Gündem
HDP’li iki vekil hakkında yakalama kararı
HDP Batman Milletvekilleri Ayşe Acar Başaran ve Saadet Becerikli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Edinilen bilgilere göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, HDP Milletvekili Ayşe Acar Başaran hakkında, katıldığı bir yürüyüşün ardından yaptığı konuşma nedeniyle açılan davanın duruşmasına, HDP Milletvekili Saadet Becerikli hakkında da, “Örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşmasına katılmadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkartıldı. Kararın, Başaran ve Becerikli'nin yargılandığı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından çıkartıldığı öğrenildi.  DHA

Son güncelleme: 18:0118.07.2017
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