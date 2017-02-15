HDP’li vekile tahliye kararı!

Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 4 Kasım'da tutuklanarak cezaevine konulan ve hakkında 22 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü'nün tahliyesine karar verildi.

Şırnak 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, ‘Silahlı terör örgütü üyesi olmak’ ve ‘Örgüt propagandası yapma’ suçlarından 22 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü’nün aylık tutukluluk değerlendirmesi bugün yapıldı. 4 Kasım’dan bu yana cezaevinde bulunan Encü’nün tutukluluk durumu ve avukatlarının tahliye başvurularını değerlendiren mahkeme, sanığın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verildi. Hakkında tahliye kararı verilen Encü’nün tutuklu bulunduğu Kocaeli Kandıra Cezaevi’nden bugün serbest bırakılacağı öğrenildi.

HDP Milletvekili Encü Uludere’de düzenlenen hava saldırısında 34 kişi yaşamını yitirdiği olayın ardından köye taziye ziyaretinde bulunan dönemin Uludere Kaymakamı Naif Yavuz’a linç girişiminde bulunulmasına ilişkin ‘Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası’ istemiyle yargılandığı davadan da geçtiğimiz günlerde tahliye edilmişti.

Sokağa çıkma yasağın devam ettiği İdil İlçesi'nde, HDP Milletvekili Ferhat Encü'nün de bulunduğu evde yapılan aramada 4 kişi gözaltına alınmıştı. HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise, kendisinin de bulunduğu evi basan polislerin kendisini tartakladığını iddia ederek, kardeşi Veli Encü ile birlikte toplam 4 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Hakkında yürütülen terör soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Milletvekili Encü, Şırnak Adliyesinde savcılıktaki işlemlerinin tamamlanmasından sonra sevk edildiği nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı