Heijan kimdir? Heijan olarak bilinen Doğan Tarda gözaltına mı alındı?

Yansın Geceler şarkısıyla bilinen ilginç şarkılarıyla dikkat çeken Heijan'ın gözaltına alındığı iddia edildi. Peki gerçek adı Doğan Tarda olan Heijan kimdir? Heijan nereli?

Heijan’ın hayranları Heijan’ın gözaltında olup olmadığını merak ederken, Heijan’ın kim olduğunu bilmeyen birçok kişi ise Heijan kimdir sorusuna cevap arıyor. İşte asıl adı Doğan Tarda olan Heijan hakkında merak edilenler…

HEİJAN KİMDİR?

23 yaşında olan Heijan aslen Vanlıdır. Gerçek ismi Doğan Tarda olan Heijan lise eğitimini Yunus Emre Ticaret Meslek Lisesin'de tamamlamıştır. Üniversite eğitimine ise Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinde devam etmektedir. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalına konuk olan Doğan Tarda, Heijan lakabının açıklamasını şöyle yapmıştı. “Hei” normal anlamını taşımaktadır, “Jan” ise Zehir anlamına geldiğini belirtirken Normal Zehir olarak adlandırılmaktadır.