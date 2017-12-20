Helal sana Zeyit öğretmen

Kiminin ayakkabısı, kiminin montu yoktu. Çocukların o güzel gözleri tarih öğretmeni Zeyit Tığlı'nın Şanlıurfa'ya gelmesiyle gülmeye başladı. Öğretmen eşinin Şanlıurfa'daki Ertuğrul Gazi İlkokulu'na çıkmasıyla aynı okula gelerek kadrosuz öğretmenlik yapan Zeyit öğretmen, buradaki yoksulluğa kayıtsız kalamadı ve kendisine sosyal medya hesabı açtı. Zeyit hoca profiliyle sosyal medya üzerinden yayınladığı duyurularla çocuklara yardım etmek isteyenleri buluşturdu.

İNTERNETTEN ÜCRETSİZ DERS VERİYOR

Sosyal medya üzerinden takipçilerine ücretsiz ders de veren Zeyit Tığlı, Eşinin Urfa’ya tayininin ardından kendisi de Urfa’ya geldi. Buradaki çocukların kışın ortasında terlikle ve montsuz okula gelmesine dayanamıyorum dedi ve internet üzerinden takipçilerinden yardım istedi. Zeyit öğretmenin bu çağrısında onlarca takipçisi kayıtsız kalmadı.

KADROSU YOK!

Telefonla ulaştığımız Zeyit Tığlı amacının sosyal medyanın güzel yanlarını göstermek olduğunu söyledi ve ekledi; ” Şanlıurfa’ya yeni gelmiş bir öğretmenim. Kadrolu değilim ama eşimin buraya atanması sonucu geldim. Sosyal medyada tanınan video dersler çeken binlerce takipçisi bulunan biriyim. Burada terliklerle, yırtık ayakkabılarla bu soğukta okula giden çocukları görünce Zeyithoca profiliyle instagramda onlara hediye hazırlama çağrısında bulundum ve büyük talep gördü. Burada onlarca çocuğa hediye dağıttık. Günümüz gençlerine sosyal medyanın güzel yanlarını gösterme konusunda güzel bir örnek olduğunu düşündüğüm için paylaşmak istedim.”

EŞİNİN ARDINDAN…

Şanlıurfa'ya eşinin atanması nedeni ile giden Kastamonulu tarih öğretmeni Zeyit Tığlı, eşinin görev yaptığı Ertuğrul Gazi İlkokulunda yoksul çocuklara yardımcı olmak adına instagram hesabından yardım çağrısında bulunuyor.

HEDİYELERİ DAĞITIP TAKİPÇİLERİNE DUYURUYOR

Zeyit hoca gelen yardımların ardından takipçilerine duyuruyu yine internet üzerinden yapıyor. Son yaptığı paylaşım ise şöyle; “Bugün Şanlıurfa Ertuğrul Gazi İlkokulu’ndaki 1/N sınıfının öğrencilerine hediyelerinizi ulaştırdım. Hepsini yerinize öptüm sevdim. Ellerimle ayakkabılarını giydirdim. Unutmayacağım bir mutluluk oldu. 12 çocuğun yüzü sizler sayesinde güldü. Hepsi çok mutlu oldu. Önümüzdeki günlerde mont alıp farklı öğrencilere de onları ulaştıracağım.”