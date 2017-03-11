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Helikopter kazasında ölen pilotlar için cenaze töreni düzenlendi

Beylikdüzü'nde dün düşen Eczacıbaşı Holding'e ait helikopterin pilotları Alaattin Nacar ve Ahmet Bulut için Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Söyleyecek hiçbir şey yok. Çok büyük üzüntümüz var" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.
16:2711 Mart 2017
Gündem
Helikopter kazasında ölen pilotlar için cenaze töreni düzenlendi
Beylikdüzü'nde dün düşen Eczacıbaşı Holding'e ait helikopterin pilotları Alaattin Nacar ve Ahmet Bulut için Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye katılan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, "Söyleyecek hiçbir şey yok. Çok büyük üzüntümüz var" diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

Büyükçekmece’de dün yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybeden pilotlar için Üsküdar Selimiye Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze töreni düzenlendi. Cenazede pilotların yakınları gözyaşı döktü.

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Cenaze törenine Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, pilotların yakınları ve sevenleri ile çok sayıda asker katıldı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze namazının ardından pilotlar için askeri tören düzenlendi. Cenaze töreninde pilotların aileleri tabutu okşayarak uzun süre gözyaşı döktü.

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Cenazeye katılan Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, “Söyleyecek hiçbir şey yok. Çok büyük üzüntümüz var” diyerek üzüntüsünü dile getirdi.

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Cenaze namazının ardından askeri tören düzenlendi. Pilotlardan Alaattin Nacar’ın cenazesi Şile Yeşilvadi Köyü Mezarlığı’na, Ahmet Bulut’un cenazesi ise Karacaahmet Mezarlığı’na defnedildi.

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Ahmet Nacar (sağda) Alaattin Nacar (solda)

 

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Büyükçekmece'de dün gerçekleşen helikopter kazasında 2’si pilot 7 kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler arasında Eczacıbaşı Yapı Ürünleri Grubu Rusya Ülke Direktörü Salim Özen, Rusya’daki bölge satış yöneticilerimizden Aleksandr Vanin, Rus misafirleri Igor Kochergin, Luidmila Chuprova ve Elena Badragan ile pilotlar Alaattin Nacar ve Ahmet Bulut’un bulunduğu belirtildi.

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