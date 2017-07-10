Helikopter şehidi polisin hasta eşi yaşamını yitirdi

Tunceli'nin Pülümür ilçesi'nde Sikorsky tipi helikopterin düşmesiyle şehit olan ve 20 Nisan'da Bigadiç'in Değirmenli Köyü'nde toprağa verilen polis memuru 48 yaşındaki Ekrem Dereli'nin aynı yaştaki hasta eşi Rebia Dereli hayatını kaybetti.

Parkinson hastası olan, yürümekte zorlanan ve eşinin ölümü sonrası sağlığı daha da bozulan, iki çocuk annesi Rebia Dereli, geçen perşembe günü rahatsızlanarak Balıkesir Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Kalp rahatsızlığı da olan Dereli, Yoğun Bakım Ünitesi’ndeki tüm müdahalelere karşın dün akşam yaşamını yitirdi. 20 Nisan’da hasta haliyle eşini son yolculuğuna uğurlayan ve bu acıya daha fazla dayanamayan Rebia Dereli’nin, 81 gün sonra bugün, Değirmenli Köyü’nde eşinin yanında toprağa verileceği bildirildi. Dereli çiftinin çocukları 19 yaşındaki Betül Dereli ve 17 yaşındaki Enes Dereli ay içinde anne ve babalarını kaybetmenin acısını yaşadı.

DHA