‘Hem sizi hem de güzel ülkenizi çok sevdik’

Geçtiğimiz yıl uğradığı suikast sonucu hayatını kaybeden Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Adrey Karlov, ölümünün birinci yıldönümünde anıldı. Büyükelçi Karlov anısına yaptırılan bir büst de açıldı. Törene Karlov'un eşi Marina Karlov da katıldı ve ‘’Bu güzel ülkede eşimle birlikte 3,5 yıl yaşadık. Hem ülkeyi, hem güzel halkını beraber çok sevdik’’ dedi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov'un ev sahipliği yaptığı anma törenine çok sayıda yabancı misyon temsilcisi katıldı. Büyükelçi Yerhov konuşmasında “Diplomatik kariyeri, nereye olursa olsun, her yerde başarılara imza attı. Türk-Rus ilişkilerinin sağlıklı tırmanışında katkısı oldu. Türkiye’de adının cadde ve sokaklara verilmesi için müsabakalar düzenlenmesi tesadüf değildir. Büyükelçinin yerine geldiğimde onun ne kadar sevildiğini anladım. Her zaman anlayış gösterir, yardım eder ve mutlu olurdu” dedi.

HERKES İÇİN BARIŞ

Anma töreninde konuşan Karlov’un eşi Marina Karlov da “Bu güzel ülkede kendisiyle birlikte 3,5 yıl yaşamıştık. Hem ülkeyi hem güzel halkını beraber çok sevdik. Bu trajedilerin artık tekrarlanmaması gerekiyor. Herkese barış dolu bir gökyüzü, barış ve kardeşlik diliyorum. ‘' dedi.

Törene Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve Büyükelçi Şefik Vural Altay da katıldı. Konuşmaların ardından Büyükelçi Yerhov, Marina Karlov, Başkan Tuna ve Büyükelçi Altay, Büyükelçi Karlov’un büstünün açılışını yaptı. Saygı geçişinin ardından, büste kırmızı karanfiller bırakıldı. Büyükelçi Karlov büstü dünyanın dört bir yanındaki, Rus diplomatların katkısı ile yaptırıldı.