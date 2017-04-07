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Hendek’te CHP’nin standına saldırı!

Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde, CHP İlçe Gençlik Kolları üyelerinin referandumla ilgili kurduğu 'Hayır' standı 15- 20 kişilik grubun saldırısına uğradı. CHP'nin standı parçalanırken, 3 genç tartaklandı. 3 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

18:297 Nisan 2017
Gündem
Hendek’te CHP’nin standına saldırı!
Sakarya'nın Hendek İlçesi'nde, CHP İlçe Gençlik Kolları üyelerinin referandumla ilgili kurduğu 'Hayır' standı 15- 20 kişilik grubun saldırısına uğradı. CHP'nin standı parçalanırken, 3 genç tartaklandı. 3 kişi gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CHP İlçe Gençlik Kolları üyeleri, Muammer Sencer Caddesi’nde referandumla ilgili çalışma yapmak için stant açtı. Gençler, çevredekilere anayasa değişikliğinde neden ‘Hayır’ kullanılması gerektiği ile ilgili broşür dağıttı.

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İddiaya göre, bu sırada bir grup, HDP’lilerin stant kurduğunu belirterek CHP’lilerin yanına geldi. Grup, CHP’lilerin stant kurduğunu görürken, partili gençler ile aralarında tartışma çıktı. Gençler dağılırken, bir süre sonra 15-20 kişilik bir grup gelerek CHP’li gençlere saldırdı.

BERHAN ŞİMŞEK YAŞANANLARA TEPKİ GÖSTERDİ.

BERHAN ŞİMŞEK YAŞANANLARA TEPKİ GÖSTERDİ.

CHP’nin standını dağıtanlar, 3 genci de tartakladı. Polis olay yerine gelirken 3 kişiyi gözaltına aldı. Gençler ve parti yöneticileri saldırganlar hakkında şikayette bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Partisinin ilçe başkanlığını ziyaret eden Berhan Şimşek, olay yerine gelerek yaşananlar hakkında bilgi alırken, ‘Hayır’ı anlattıklarını belirterek, yaşananları kınayarak, partili gençlere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

DHA

Son güncelleme: 18:5107.04.2017
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