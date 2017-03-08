Her gün bir kadın öldürülüyor

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun açıkladığı rakamlara göre, 2016’da 328 kadın hayatını kaybetti. Bu yıl ise iki ayda yani 59 günde 67 kadın öldürüldü. Hem de erkekler tarafından.
Geçen yıllara oranla 2016'da kadın cinayetleri arttı, bir yılda 328 kadın hayatını kaybetti. 2016'da kadın cinayetlerinin yüzde 50'si OHAL döneminde gerçekleşti.
Bu sene ise sadece iki ayda 67 kadın öldürüldü. “Kadın Cinayetlerini Durduracağız' Platformu”, 2017 yılının Ocak ayında 37, Şubat ayında ise 30 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü açıkladı.
YARISININ ÇOCUĞU VARDI
2010 yılında 180 kadın öldürülürken, 2011'de 121, 2012'de 210, 2013'te 237, 2014'te 294, 2015'te 303 ve 2016 yılında 328 kadın cinayete kurban gitti. 2016 yılında 328 kadından yüzde 45'i kendi hayatlarına dair karar almak istediği ve ilişkisini sonlandırmak istediği için öldürüldü.
Kadınlar en yakınları tarafından öldürülürken, yüzde 46'sının çocuğu vardı. Kadınların yüzde 70'i silah ve kesici aletle öldürüldü.
2016 yılı boyunca İstanbul'da 34, Adana'da 17, Ankara ve İzmir'de 16, Antalya ve Gaziantep'te 14, Kocaeli ve Muğla'da 11, Manisa ve Konya'da 10 kadın öldürüldü.
Geçen yıla oranla en fazla cinayet 2017 yılının Ocak ayında yaşandı, 37 kadın öldürüldü.
KADINLAR GÜNÜNDE BOŞANDIĞI EŞİNİ ÖLDÜRDÜ
Antalya'nın Manavgat İlçesi'nde 3 çocuk annesi 42 yaşındaki Aynur Özallı, şiddet uyguladığı ve bıçakladığı gerekçesiyle geçen yıl 8 Mart'ta boşandığı eşi tarafından bu akşam pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Oyay, akşam saatlerinde Manavgat'a bağlı Örnek Mahallesi'nde meydana geldi. İyşerinden çıkan Aynur Özallı, kızının oturduğu apartmana geldiğinde burada kendisini bekleyen ve geçen yıl 8 Mart'ta boşandığı eski eşi Cuma A. tarafından pompalı tüfekli saldırısına uğradı. Aynur Özallı, açılan ateş sonucu kanlar içerisinde yere yığılırken Cuma A.ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Silah seslerini duyanların ihbarı izerine gelen sağlık ekipleri Aynur Özallı'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Çevrede inceleme yapan polis pompalı tüfekle çok sayıda fişek buldu. Aynur Özallı'nın cenazesi savcının incelemesi sonucu otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Cinayet şüphelisi eski koca Cuma A. ise bir süre sonra polis merkezine giderek teslim oldu. İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen zanlının işlemlerinin sürdüğü belirtildi. Aynur Özallı'nın daha önce birçok kez şiddet gördüğü eski eşinin bıçaklı saldırısına da maruz kaldığı belirtilirken, çiftin geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde boşandığı kaydedildi.
Son güncelleme: 07:2808.03.2017