Her gün bir kadın öldürülüyor

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun açıkladığı rakamlara göre, 2016’da 328 kadın hayatını kaybetti. Bu yıl ise iki ayda yani 59 günde 67 kadın öldürüldü. Hem de erkekler tarafından.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun açıkladığı rakamlara göre, 2016’da 328 kadın hayatını kaybetti. Bu yıl ise iki ayda yani 59 günde 67 kadın öldürüldü. Hem de erkekler tarafından.

Geçen yıllara oranla 2016'da kadın cinayetleri arttı, bir yılda 328 kadın hayatını kaybetti. 2016'da kadın cinayetlerinin yüzde 50'si OHAL döneminde gerçekleşti.

Bu sene ise sadece iki ayda 67 kadın öldürüldü. “Kadın Cinayetlerini Durduracağız' Platformu”, 2017 yılının Ocak ayında 37, Şubat ayında ise 30 kadının erkekler tarafından öldürüldüğünü açıkladı.

YARISININ ÇOCUĞU VARDI

2010 yılında 180 kadın öldürülürken, 2011'de 121, 2012'de 210, 2013'te 237, 2014'te 294, 2015'te 303 ve 2016 yılında 328 kadın cinayete kurban gitti. 2016 yılında 328 kadından yüzde 45'i kendi hayatlarına dair karar almak istediği ve ilişkisini sonlandırmak istediği için öldürüldü.

Kadınlar en yakınları tarafından öldürülürken, yüzde 46'sının çocuğu vardı. Kadınların yüzde 70'i silah ve kesici aletle öldürüldü.

2016 yılı boyunca İstanbul'da 34, Adana'da 17, Ankara ve İzmir'de 16, Antalya ve Gaziantep'te 14, Kocaeli ve Muğla'da 11, Manisa ve Konya'da 10 kadın öldürüldü.

Geçen yıla oranla en fazla cinayet 2017 yılının Ocak ayında yaşandı, 37 kadın öldürüldü.