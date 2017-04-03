Operasyonda her taşın altı arandı

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen 262 operasyonda 435 kişinin gözaltına alındığını, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda ise 50 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca, FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 973 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, son bir hafta içerisinde bölücü terör örgütüne yönelik düzenlenen 262 operasyonda 435 kişinin gözaltına alındığını, ülke genelinde yürütülen operasyonlarda ise 50 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Ayrıca, FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 973 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı, 27 Mart-03 Nisan tarihleri arasında, yurt içinde icra edilen terörle mücadele, uyuşturucu ve kaçakçılıkla mücadele ve düzensiz göçle mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamaya göre; Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ve iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 262 operasyon gerçekleştirilirken örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 435 kişinin gözaltına alındı. Ayrıca, yabancı teröristlerle mücadele kapsamında, IŞİD terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 65 kişinin gözaltına alındı. Diğer yandan, FETÖ/PDY ile mücadele kapsamında, FETÖ/PDY terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 973 kişinin, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında ise 28 kişi gözaltına alındı. Ülke genelinde yürütülen bu operasyonlarda; 29'u ölü, 11'i teslim, 10'u sağ olmak üzere toplam 50 teröristin etkisiz hale getirildi ve 11 ilde 43 sığınak ve barınağın imha edildi.

Piyasa değeri 22 milyon 65 bin 802 TL olan uyuşturucu madde ele geçirildi

Bakanlıktan uyuşturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik 81 ilde gerçekleştirilen 554 operasyona ilişkin yapılan açıklama ise şöyle:

Piyasa değeri 22 milyon 65 bin 802 TL olan; 1 ton 564 kilogram esrar, 331 kilogram eroin, bir kilogram kokain, 10 kilogram metamfetamin, 4 kilogram afyon sakızı, 1 kilogram sentetik kanngramabinoid maddesi, 6 bin 50 kök kenevir, 40 bin 12 adet uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Ayrıca piyasa değeri 3 milyar 984 bin 56 TL olan; 554 bin768 adet kaçak sigara, 21 bin 887 litre akaryakıt ele geçirilmiştir. Bu operasyonlar kapsamında 812 kişi gözaltına alınmıştır. Ayrıca, 81 ilde 2 bin 403 ekipten oluşan 7 bin 378 personelin katılımıyla vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, çocukların madde bağımlılığı başta olmak üzere her türlü zararlı alışkanlıklardan korunmaları, huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim ve öğretimlerini yapabilmeleri amacıyla 4 bin 896 okul ve çevresinde ‘Çocukların Korunmasına Yönelik Denetim Uygulaması' yapılmıştır.”

Düzensiz göçle mücadele kapsamında da 2 bin 465 düzensiz göçmenin yakalanırken düzensiz göçmenlerin yasa dışı yollarla yurt içine girmesine ve yurt dışına çıkmasına aracılık eden 47 organizatör gözaltına alındı. (İHA)