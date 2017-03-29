Her taşın altından AKP torpili çıkıyor

SÖZCÜ’nün Türkiye’nin gündemine taşıdığı devletteki AKP kadrolaşmasının örnekleri her geçen gün çoğalıyor. Son örnekler ise TRT’den geldi…

TRT, 16 Ekim 2015'te yaklaşık 380 personel alacağını ilan etti. Kurum, 14 Şubat 2016'da yazılı sınav yaptı. Yazılı sınavı geçenlerin mülakatları 3 Şubat 2017'de bitti, sonuçlar 20 Şubat'ta açıklandı.

380 DEĞİL 251 KİŞİ İŞE ALINDI

TRT'nin 8 ayrı branşta yaptığı yazılı sınavda birinci olanlar mülakatta elendi. 380 kişi alınacağı açıklanmasına rağmen 251 kişi işe alındı. Tartışmalı TRT sınavı sonrası işe yerleşenler, AKP'li Bakan ve milletvekillerine teşekkür ziyareti yaptı, beraber fotoğraf da çektirip sosyal medyadan paylaştı. Yapım yayın elemanı sınavını kazanan Caner Öğüt, AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel'e teşekkür ziyaretine gitti. Stajyer muhabir olarak işe yerleşen Züleyha Koç ise Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ile fotoğraflarını paylaştı.

TARTIŞMALI SINAVIN ARDINDAN BAKANA ZİYARET

Stajyer muhabir olarak TRT'de işe başlayan Züleyha Koç, Bakan Mehmet Müezzinoğlu'nu ziyaret etti.