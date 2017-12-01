Herkes onlardan bir açıklama bekliyor

Tüm dünyanın gözü ABD'de görülen Reza Zarrab davasına çevrilmişken, Türkiye'den davada adı geçen bazı isimlerin iddialarla ilgili söyleyecekleri merak konusu oldu.

Yıllarca Türkiye’de ‘hayırsever iş adamı’ olarak gösterilen ve şimdi ABD’nin İran ambargosunu delmek suçundan New York’ta yargılanan Reza Zarrab, savcılıkla anlaşarak sanığı olduğu davanın en önemli tanığı haline geldi.

Zarrab’ın duruşmalarda, uyguladığı yöntemleri anlatırken ağzından çıkan her söz, birlikte iş yaptığını – aralarında rüşvet alış verişinin olduğunu iddia ettiği her isim merak konusu oluyor.

Ülkemizden davaya adı karışan, dönemin Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan, eski Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman Aslan, eski AB Bakanı Egemen Bağış, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ve ailelerinden henüz hiç bir açıklama yapılmaması dikkat çekerken, onlar adına savunma görevini konuyla hiç alakası olmayan hükümet üstlenmiş durumda.

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