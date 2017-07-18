Hero yazılı tişört giyen üniversite öğrencisi gözaltına alındı

Bilecik'te Türkçesi 'kahraman' anlamına gelen üzerinde İngilizce `HERO´ yazılı tişört giyen üniversite öğrencisi Ramazan Öztürk çarşı merkezinde gezerken polis tarafından gözaltına alındı. Erzurum’da da "Hero" yazılı tişört giyen bir genç gözaltına alınmıştı.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Seramik ve Cam Tasarımı bölümü 2. Sınıf öğrencisi Ramazan Öztürk arkadaşlarıyla beraber çarşıda gezerken tişörtündeki `Hero´ yazısı yüzünden bir anda terörle mücadele ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Sorgusu yapılmak üzere Emniyet Müdürlüğü´ne götürülen Ramazan Öztürk´ün babası Eyüp Öztürk bu durum karşısında şaşkınlığını dile getirirken bu tişörtlerin yasak olduğunu bilmediklerini oğlunun bu tişörtü aylardan beri giydiğini kendisinin de, oğlunun da FETÖ ile hiçbir alakasının olmadığını söyledi.

Emniyete bilgi almak ve oğlunu görmek için gittiği fakat oğlunu göstermediklerini, durumu hakkında bilgi de vermediklerini sadece bu tişörtlerin yasak olduğunu ve savcının tutuklama talimatı bulunduğunu söylediklerini iddia etti.

“YASAK NEDEN UYARMADILAR”

Öztürk, “Madem bu tişörtler yasak o zaman yetkililer neden vatandaşları uyarmadı, hiçbir basın kuruluşunda yasak olduğuna dair haber görmedik, yasak olduğunu bilseydik oğlum bu tişörtü de kesinlikle giymezdi. Bizim FETÖ ile bir alakamız yoktur” dedi.

ERZURUM’DA DA GÖZALTI

Öte yandan Sabah saatlerinde de Erzurum'da üzerinde “kahraman” anlamına gelen İngilizce “Hero” yazılı tişört giyen bir genç, Erzurum emniyetini alarma geçirmişti. Üniversite öğrencisi genç gözaltına alındı.

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik FETÖ mensuplarının suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın sanıklardan astsubay Gökhan Güçlü, üzerinde “Hero” yazan tişörtle duruşmaya girmişti. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nce, yaşanan tartışma üzerine Cumhuriyet başsavcılıklarına, FETÖ/PDY üyesi tutukluların davaları etkilemeye yönelik mesajlar içeren kıyafetlerinin toplatılmasıyla ilgili genelge gönderilmişti.

Emniyet yetkilileri ise bu tişörtlerin FETÖ terör örgütü reklamını ve propagandası yapmaya yönelik olduğu ve bu tişörtlerin satışının yasaklandığını belirttiler. DHA