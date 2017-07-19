‘Hero’ya bir gözaltı daha

Erzurum ve Bilecik'in ardından bugün de Aydın'da 'kahraman' anlamına gelen üzerinde İngilizce 'Hero' yazılı tişört giyen 25 yaşındaki M.Ö. polis tarafından gözaltına alındı.

Aydın’ın Merkez ilçesi Efeler’de üzerinde ‘Hero’ yazılı tişörtle gezen M.Ö., yanına gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast düzenledikleri iddiasıyla yargılanan FETÖ/PDY sanıklarından birinin Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya giderken giydiği ‘Hero’ yazılı tişörtün aynısını giyerek, terör örgütünün propagandasını yaptığı değerlendirilen M.Ö., Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne teslim edildi. Aydın’ın Bozdoğan ilçesinden olduğu öğrenilen M.Ö.’nün polisteki ilk sorgusunda, Muğla’da yaşanan olaydan haberinin olmadığını ve tişörtü propaganda amacıyla giymediğini söylediği öğrenildi. M.Ö.’nün polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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GENELGE GÖNDERİLMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik FETÖ mensuplarının suikast girişimi ve 2 polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın sanıklardan astsubay Gökhan Güçlü, üzerinde “Hero” yazan tişörtle duruşmaya girmişti. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü’nce, yaşanan tartışma üzerine Cumhuriyet Başsavcılıklarına, FETÖ/PDY üyesi tutukluların davaları etkilemeye yönelik mesajlar içeren kıyafetlerinin toplatılmasıyla ilgili genelge gönderilmişti. DHA