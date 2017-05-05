CHP’li vekile şok! Hesabını hackleyip, istifa ettirdiler

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in Twitter hesabı hacklendi. Erdem'in hesabından önce, “CHP milletvekilliği görevimden istifa ediyorum” ifadeleri kullanılan bir paylaşım yapıldı
Daha sonra CHP’li Erdem hesabının güvende olduğunu belirterek, “Hacker görünümlü lamerlar tarafından hesabımıza müdahale edilmiş, ama onaylı hesap avantajı. An itibariyle hesabımız güvende dostlar…” açıklaması geldi
Bunun üzerine bir açıklama da CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’ndan geldi. Erdoğdu, Twitter üzerinden bir açıklama yaparak, “Eren Erdem’in hesabı çalındı, yazılanları dikkate almayın” dedi.