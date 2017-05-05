Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

CHP’li vekile şok! Hesabını hackleyip, istifa ettirdiler

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, sosyal medya hesabında "CHP milletvekilliğinden istifa ediyorum" paylaşımında bulundu. Ancak gerçek daha sonra anlaşıldı.

21:115 Mayıs 2017
Gündem
CHP’li vekile şok! Hesabını hackleyip, istifa ettirdiler
CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, sosyal medya hesabında "CHP milletvekilliğinden istifa ediyorum" paylaşımında bulundu. Ancak gerçek daha sonra anlaşıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in Twitter hesabı hacklendi. Erdem'in hesabından önce, “CHP milletvekilliği görevimden istifa ediyorum” ifadeleri kullanılan bir paylaşım yapıldı

a

Daha sonra CHP’li Erdem hesabının güvende olduğunu belirterek,  “Hacker görünümlü lamerlar tarafından hesabımıza müdahale edilmiş, ama onaylı hesap avantajı. An itibariyle hesabımız güvende dostlar…” açıklaması geldi

b

Bunun üzerine bir açıklama da CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’ndan geldi. Erdoğdu, Twitter üzerinden bir açıklama yaparak, “Eren Erdem’in hesabı çalındı, yazılanları dikkate almayın” dedi.

c
Açık havada zaman geçirmenin bilimsel olarak desteklenen 5 yararı
Keşfet

Açık havada zaman geçirmenin bilimsel olarak desteklenen 5 yararı

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar