CHP’li vekile şok! Hesabını hackleyip, istifa ettirdiler

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem, sosyal medya hesabında "CHP milletvekilliğinden istifa ediyorum" paylaşımında bulundu. Ancak gerçek daha sonra anlaşıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem'in Twitter hesabı hacklendi. Erdem'in hesabından önce, “CHP milletvekilliği görevimden istifa ediyorum” ifadeleri kullanılan bir paylaşım yapıldı

Daha sonra CHP’li Erdem hesabının güvende olduğunu belirterek, “Hacker görünümlü lamerlar tarafından hesabımıza müdahale edilmiş, ama onaylı hesap avantajı. An itibariyle hesabımız güvende dostlar…” açıklaması geldi

Bunun üzerine bir açıklama da CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu’ndan geldi. Erdoğdu, Twitter üzerinden bir açıklama yaparak, “Eren Erdem’in hesabı çalındı, yazılanları dikkate almayın” dedi.