Hırsız polise biber gazı sıktı!

Sakarya’da 15’e yakın hırsızlık kaydı bulunan ve cezaevi firarisi olan bir şahıs yakalanacağını anlayınca polise biber gazi sıktı.

Sakarya’da 15’e yakın hırsızlık kaydı bulunan ve cezaevi firarisi olan bir şahıs yakalanacağını anlayınca polise biber gazi sıktı.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya'da 15'e yakın ikametten hırsızlık yapan Engin K. isimli şahıs Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekiplerince takibe alındı. Bir aylık teknik takip sonucu şahıs eski Sakarya köprüsü civarında polis ekiplerince tespit edildi. Polis ekiplerini fark eden Engin K., bisikletle kaçmaya başladı. Zanlı yakalanacağını anlayınca polise biber gazını sıktı. Polis ekipleri şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

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Gözaltına alınan Engin K.'nin beş ayrı suçtan, 7,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası ve cezaevi firarisi olduğu öğrenildi. Şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

İHA