Hırsızlar, çelik kasayı yol ortasına atıp kaçtı

Antalya'da bir evden çaldıkları çelik kasanın üst bölümünü açıp içindeki altın ile parayı alan hırsızlar, alt bölümünü açmayı başaramayınca kasayı yol ortasına atıp kaçtı.

Olay, saat 09.00 sıralarında Kepez İlçesi Baraj Mahallesi 5819 Sokak’ta meydana geldi. Sokakta büyük bir kasa olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese giden polis, kasanın aynı mahallede 5824 Sokak’ta, Murat Kartal’a ait evden çalındığını belirledi.



Hırsız ya da hırsızların pencerenin demir parmaklıklarını keserek içeri girdiği, odadaki kasanın üst bölümünü açarak içindeki bir miktar para ve altını çaldığı, daha sonra çelik kasanın üzerine örtü örterek evden çıkartıp otomobile yükledikleri belirlendi. Hırsızların, alt bölümünü açamadıkları kasayı iki sokak ilerde yola atıp kaçtıkları tespit edildi. Polis, hırsız ya da hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. DHA