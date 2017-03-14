Hollanda ile kriz çıktı, aktroller dağıldı

Hollanda ile yaşanan diplomatik kriz, Aktrolleri vurdu. Hollanda bayrağı diye Fransa bayrağı yaktılar... Twitter'da "Erdoğan'ın Avrupa korkusu" diye hashtag açtılar... Hollandalı gazeteci diye, Norveçli gazeteci dövdüler...

Hollanda ile yaşanan diplomatik kriz, Aktrolleri vurdu. Hollanda bayrağı diye Fransa bayrağı yaktılar... Twitter'da "Erdoğan'ın Avrupa korkusu" diye hashtag açtılar... Hollandalı gazeteci diye, Norveçli gazeteci dövdüler...

AKP’li gençlerin Hollanda’yı protesto etmek için toplanıp portakal bıçaklamasının hemen ardından, bu tip ülke protestolarının “vazgeçilmezi” olanlardan, “bayrak yakma” eylemi başladı.

Ancak AKP’liler, yanlış bayrağı yaktılar; Hollanda bayrağı diye, Fransa bayrağını protesto amacıyla tutuşturdular.

Oysa bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AKP’lilerin “Fransız bayrağı yakma” eyleminden hemen önce, Hollanda krizindeki duruşu nedeniyle Fransa’ya teşekkür etmişti.

HOLLANDALI DİYE, NORVEÇLİ GAZETECİ DÖVDÜLER

Türk kamuoyu daha önce, Uygur Türkleri’ne karşı izlediği politikalar nedeniyle, “dövmek için” Türkiye’de Çinli arayan ülkücü gençlerle tanışmıştı. Ülkücüler o dönemde gerçi Çinli diye, aslında sahip çıkmak istedikleri Uygurlu bir Türkü dövmüştü ama olsun; Bu “küçük yanlış” onları durdurmadı.

İstanbul’daki Çin konsolosluğuna saldırmayı denediler; Ama bu kez de “Tayland fahri başkonsolosluğunu” bastılar, yaktılar. Dışişleri Bakanlığı devreye girdi, “tazmin edeceğiz” dedi, binbir özür diledi de, skandal kapatıldı.

O dönemde ülkücü gençlerin bir başka “vukuatı” ise, Çinli diye, Koreli turistlere saldırmaları olmuştu. Neyse ki, daha Koreliler “dövülmeye” başlanmadan durum anlaşıldı da, olay büyümeden kapatıldı.

AKP’liler de, İstanbul’da Çinli avına çıkan ülkücülerin izinden gitti; Hollanda krizinden sonra AKP’lilerin hedefi, İstanbul’daki Hollandalılar oldu. Ancak onlar da “hedef şaşırdı”;

Hollandalı gazeteci diye, Norveçli gazeteciye saldırdılar.

YANLIŞ HASHTAG AÇTILAR

AKP’li gençlerin “Hollanda’ya yönelik intikam hareketi” sanal aleme de taşındı.

Hollanda’ya hakaret edeyim derken, İngilizce eksikliği nedeniyle kendisine hakaret eden münferit olaylar bir tarafa, bu konuda bir de “toplu eylem” denendi;

AKP’li gençler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a destek için “Avrupa’nın Erdoğan korkusu” diye hashtag açmak istediler. Ancak İngilizce eksikliği ne yazık ki burada da ortaya çıktı ve açılan hashtag, amacının tam tersi oldu. AKP’li gençler, yanlış anlaşılıncaya kadar topluca “Erdogan’s fear of Europe” başlığı altına twit atıp durdular.

İşte o tweetlerden bazıları;