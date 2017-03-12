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Hollanda Konsolosluğu önünde eylem

Hollanda Konsolosluğu'na giriş çıkışlar kapatıldı. Yaşanan toplantı krizinin ardından Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan Hollanda Başkonsolosluğu giriş çıkışlara geçici olarak kapatıldı. Çevik Kuvvet ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Hollanda Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar protesto eylemi gerçekleştiriyor.
00:2512 Mart 2017
Gündem
Hollanda Konsolosluğu'na giriş çıkışlar kapatıldı. Yaşanan toplantı krizinin ardından Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde bulunan Hollanda Başkonsolosluğu giriş çıkışlara geçici olarak kapatıldı. Çevik Kuvvet ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Hollanda Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar protesto eylemi gerçekleştiriyor.

Hollanda Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar protesto eylemi gerçekleştiriyor. Türk bayraklarıyla konsolosluk önünde toplanan vatandaşlar Hollanda aleyhine slogan atıyor. Çevik Kuvvet ekipleri de giriş çıkışa kapatılan konsolosluk önünde geniş güvenlik önlemi aldı.

Son güncelleme: 00:3012.03.2017
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