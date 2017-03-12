Hollanda polisinden gazeteci Erhan Çelik’e saldırı

Hollanda polis köpeğinin bir Türk protestocuyu ısırırken çekilen fotoğraf tüm Türkiye'yi derinden etkilemişti. Gazeteci Erhan Çelik o sırada çekilen görüntülerini twitter'dan paylaştı.

Hollanda polis köpeğinin bir Türk protestocuyu ısırırken çekilen fotoğraf tüm Türkiye'yi derinden etkilemişti. Gazeteci Erhan Çelik o sırada çekilen görüntülerini twitter'dan paylaştı.

Görüntülerde Erhan Çelik’in de sert müdahaleden nasibini aldığı görülüyor.

Gazeteci Erhan Çelik bu skandal görüntüleri “O çocuğu bize vermediler… Köpeğin ısırığıyla alıp, polis karakoluna götürdüler… Çok ağladı, acısını ağzına teptiler.” sözleriyle paylaştı.





Hollanda polisi, Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’ya destek vermek için toplanan Türklere atlı polisler sert müdahalede bulundu.

Görüntülerde Hollanda polisi tarafından yerdeki bir kişiye yapılan köpekle saldırı karşısında gazeteci Erhan Çelik protestocu Türk’ü korumaya çalışırken görülüyor. Ancak Çelik polis tarafından itilip kakılarak oradan uzaklaştırılıyor.