Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
İptal
REKLAMSIZ SÖZCÜ
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Hollanda polisinden gazeteci Erhan Çelik’e saldırı

Hollanda polis köpeğinin bir Türk protestocuyu ısırırken çekilen fotoğraf tüm Türkiye'yi derinden etkilemişti. Gazeteci Erhan Çelik o sırada çekilen görüntülerini twitter'dan paylaştı.
14:5212 Mart 2017
Gündem
Hollanda polisinden gazeteci Erhan Çelik’e saldırı
Hollanda polis köpeğinin bir Türk protestocuyu ısırırken çekilen fotoğraf tüm Türkiye'yi derinden etkilemişti. Gazeteci Erhan Çelik o sırada çekilen görüntülerini twitter'dan paylaştı.

Görüntülerde  Erhan Çelik’in de sert müdahaleden nasibini aldığı görülüyor.

Gazeteci Erhan Çelik bu skandal görüntüleri “O çocuğu bize vermediler… Köpeğin ısırığıyla alıp, polis karakoluna götürdüler… Çok ağladı, acısını ağzına teptiler.” sözleriyle paylaştı.

 


Hollanda polisi, Türkiye’nin Rotterdam Başkonsolosluğu önünde Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’ya destek vermek için toplanan Türklere atlı polisler sert müdahalede bulundu.

erhanic

Görüntülerde Hollanda polisi tarafından yerdeki bir kişiye yapılan köpekle saldırı karşısında gazeteci Erhan Çelik protestocu Türk’ü korumaya çalışırken görülüyor. Ancak Çelik polis tarafından itilip kakılarak oradan uzaklaştırılıyor.

Son güncelleme: 15:0712.03.2017
İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler
Keşfet

İstanbul Yerine İzmir’i Seçenleri Haklı Çıkaran Sebepler

SIRADAKİ HABER
Paylaş Tweet Whatsapp
Yorumlar