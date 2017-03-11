Hollanda’dan ikinci engelleme! Kara yolunu da kapattılar

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağının iniş iznini iptal etmesine rağmen Hollanda’nın Rotterdam kentine kara yoluyla gitme kararı almıştı. Bunun üzerine gideceği konsolosluk yolunun kapatıldığı bildirildi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun uçağına iniş izni vermeyen Hollanda’ya tepki gösteren ve tüm programı iptal edilmesine rağmen Hollanda’ya kara yoluyla gideceğini açıklayan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya için Hollanda alarma geçti.
Çavuşoğlu için hava yolunu kapatan Hollanda hükümeti bu kez de Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya’nın Rotterdam’a gideceği kara yollarına barikat kurdu.
Bakan Kaya, Almanya'nın Düsseldorf Başkonsolosluğumunda düzenlenen törene katılmış, sivil toplum örgütü üyeleriyle bir araya gelmişti. Buradan da Hollanda’nın Rotterdam kentine kara yoluyla geçeceğini açıklamıştı