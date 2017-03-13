Hollanda’ya neden portakallar deniyor?

Hollanda Milli Futbol Takımı birçok kişinin aklında turuncu formasıyla canlanır aynı şekilde Hollanda Kral Günü kutlamaları da turuncu renkler içinde yapılır, peki Hollanda ve turuncunun bağı nereden geliyor?

Hollanda Milli Futbol Takımı birçok kişinin aklında turuncu formasıyla canlanır aynı şekilde Hollanda Kral Günü kutlamaları da turuncu renkler içinde yapılır, peki Hollanda ve turuncunun bağı nereden geliyor?

Resmi bayrağı kırmızı beyaz ve mavi renklerden oluşan Hollanda’nın adı neden portakallar olarak anılıyor. Özellikle Türkiye ve Hollanda arasında yaşanan son gelişmelerden sonra bazı protestolarda kullanılan portakal, Hollanda ve portakalın ilişkisi nereden geliyor sorusunun sorulmasına neden oldu.

HOLLANDA VE TURUNCU İLİŞKİSİ NEREDEN GELİYOR?

Hollanda ve portakalın ilişkisi, Hollanda kraliyet ailesinin turuncu rengi kullanmasıya başlıyor. William the Silent olarak bilinen William of Orange’a dayanan turuncu renk kullanımı özellikle milli kutlamalarda öne çıkıyor. Hollanda’nın meyve olan portakalla çok bir bağı olmasa da Orange kelimesi İngilizce’de hem portakal hem de turuncu rengi karşıladığından portakallar olarak da anılabiliyor. Küçük yüz ölçümüne rağmen birçok tarım ürününün yetiştirildiği Hollanda’da portakal doğal şartlarda yetiştirilemiyor.

ESKİDEN BAYRAKTA DA TURUNCU VARDI

Hollanda bayrağı 16. yüzyılın ikinci yarısında I. William tarafından hazırlatılmıştır. Bayrağın ilk ismi prinsevlag’tır. Bu “prensin bayrağı” anlamına gelmektedir. O zamanların lideri Prince William of Orange tarafından dizayn edilen bayrakta ilk başta kırmızı renk yerine turuncu renk vardı. Daha sonra 17. yüzyıl ortalarında turuncu renk kırmızı olarak değişmiştir.