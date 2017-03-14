Hollanda’yı protesto rehberi… Eylem yapmadan önce bu haberi okuyun

Hollanda'nın çirkin tavrı sonrası Türkiye yine tek yürek oldu. Sosyal medyada, sokakta 7'den 70'e herkes Hollanda'nın bu tavrını konuşuyor ve protesto ediyor. Kırıp dökmeden, kötü söze başvurmadan protesto edebilmek de önemli. İşte Hollanda protestoları için dikkat edilmesi gereken hususlar.

Hollanda'nın çirkin tavrı sonrası Türkiye yine tek yürek oldu. Sosyal medyada, sokakta 7'den 70'e herkes Hollanda'nın bu tavrını konuşuyor ve protesto ediyor. Kırıp dökmeden, kötü söze başvurmadan protesto edebilmek de önemli. İşte Hollanda protestoları için dikkat edilmesi gereken hususlar.

Cumartesi akşamı Hollanda’nın, Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’nın Rotterdam Başkonsolosluğuna girişine izin vermemesi tarihi bir diplomatik krize neden oldu. Olay sonrası iki ülke arasında tarihi bir kriz baş gösterdi. Hollanda’daki gurbetçiler kadar Türkiye’de de vatandaşlar duruma kayıtsız kalmadı. Hollandalı yöneticilerin tavrı protesto gösterilerine neden oldu. Sosyal medyada başlayan protestolar sokaklarda eyleme dönüştü. Ancak daha önceki uluslararası krizlerde olduğu gibi son krize yönelik eylemlerde de bazı ‘karışıklıklar’ meydana geldi. Biz de bu karışıklıkların bir daha yaşanmaması için “Hollanda’yı protesto etme klavuzu” hazırladık. İşte Hollanda’yı protesto etmeden önce bilmeniz gerekenler…

ÜLKEYİ VE HALKINI DEĞİL, ŞU ANKİ YÖNETİCİLERİNİ PROTESTO EDİN

Öncelikle bilinmesi gereken şey, Hollandalıları ya da Hollanda ülkesini değil, Hollanda devletini şu an yöneten siyasetçi ve bürokratları eleştirmeli ve protesto etmelisiniz.

BAYRAĞA DİKKAT

Hollanda bayrağı yatay ve birbirine paralel kırmızı, beyaz ve mavi renklerden oluşuyor. ‘Yatay’ olması önemli. Çünkü ayrı renklerden dikey ‘Fransa’ bayrağı var. Renklerin sırası da önemli.

Çünkü Avrupa’daki birçok devletin bayrağında bu üç renk (ya da bunlardan birkaçı) mevcut.

ROTTERDAM’IN YERİ

Önce tarihi krizin yaşandığı Rotterdam ile ilgili kısa bir bilgi. Rotterdam Hollanda’nın Güneybatısında bulunur. Amsterdam’dan sonra nüfus olarak 2. büyük şehirdir fakat Rotterdam’ın yüzölçümü daha büyüktür.

Rotterdam, Avrupa’nın en büyük limanını bünyesinde barındırır.

Dünyanın dört bir yanından getirilen kargoların kıtaya kuzeyden giriş noktasıdır. İsmini Rotte ırmağından almaktadır. Nüfusun (1 Ocak 2007’de: 584.046 kişi) yaklaşık yarısının Hollanda kökenli olmadığı bu şehirde, % 7,8 oranında (45.457 kişi) kayda değer bir Türk nüfusu da yaşamaktadır. Rotterdam’in ulusal sloganı ise: Sterker door Strijd, yani: Mücadele ederek, daha güçlü olmak. Sosyal medyada bazı kullanıcıların Rotterdam’ı ABD’nin New York eyaletindeki aynı isimli kasaba ile karıştırdıkları gözlendi. Söz konusu Rotterdam ise deyim yerindeyse Hollanda’nın göbeğinde.

‘PORTAKALIN’ NEDENİ

Eylemlerde portakal sıkmazına da gerek yok. Çünkü yediğimiz portakalın Hollanda ile alakası yok. Hollanda milli takımının turuncu rengi portakaldan değil, hanedanın soyadı olan Orange-Nassau’dan gelir. Turuncu anlamına da gelen ‘Orange’ Hollanda’da hâlâ varlığını sürdüren hanedanın isminden geliyor. Söz konusu Orange Hanedanı adını İspanyol Habsburg Hanedanı’na karşı başlayan isyan ve 1648 de Vestfalya Antlaşması ile biten ve Hollanda’nın bağımsızlığını kazandığı Seksen yıl savaşları’nın ilk ve en önemli lideri olan Wİllem Van Oranje’den almakta. Şöyle ki; Seksen Yıl Savaşları sonunda 1648 yılında bu günkü Hollanda’nın temelini oluşturan Birleşik Eyaletler resmi olarak kuruldu. Oranje, Nassau hanedanından günümüzde Almanya’da bulunan Nassau-Dillenburg kontu olarak 1533’de doğdu. 1554’de bugün Fransa sınırları içinde kalan Orange Prensi oldu (bu sayede van Oranje ünvanını almış) ve böylece Oranje-Nassau hanedanının ve bu yolla Hollanda Kraliyet Ailesi’nin kurucusu olmuştur. 1584 yılında bir suikast sonucu öldürülen Willem van Oranje Hollanda’nın 1648’de kazandığı bağımsızlığını ise görememiştir. Hollanda’nın milli rengi olan turuncu da Willem van Oranje’nin isminden gelmiştir. İngilizce’de Orange ve Hollanda dilince Oranje turuncu anlamına gelmekte.

FRANSA CUMHURBAŞKANI İLE KARIŞTIRMAYIN!

Sosyal medyada özellikle ilk gün sıcağı sıcağına bazıları tepki için Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande’a twitter’da tepki mesajları yazdı. Fransız Cumhurbaşkanı’nın söz konusu kriz ile ilgili tek bağı soyadının Hollanda’nın telaffuzuna benzemesi. Tepki gösterilmesi gereken isim ise Hollanda Başbakanı Mark Rutte. Twitter’da medeni bir şekilde mesaj yazıp tepkinizi göstermek istiyorsanız adresi; @markrutte

LALELERE DİKKAT!

Hollanda lalelerini protesto etmeye sakın kalkmayın. Çünkü Hollanda lalelerinin anavatanı Asya. 16. yüzyılda Anadolu yani Osmanlı üzerinden Kanuni Sultan Süleyman’ın Hollanda Kralı’na hediye etmesiyle Avrupa’ya taşınmış. Derken günümüze kadar Dünya’nın en fazla lale üreten ülkesi Hollanda olmuş.

NETHERLANDS MI DUTCH MI YOKSA HOLLAND MI?

İngilizce protesto metinleri için de önemli husus… Hollanda kelimesinin karşılığı olarak İngilizcede iki farklı kelime “Netherlands” ve “Holland” kullanılır. 12 eyaletin birleşiminden oluşan ülkenin asıl ismi “Kingdom of Netherlands” yani Hollanda Krallığı’dır. “Holland” kelimesi esasen Kuzey Hollanda (Noord Holland) ve Güney Hollanda (Zuid Holland) eyaletlerini ifade etse de zamanla ülkenin ismi olarak kullanılagelmiştir.

“Dutch” kelimesi ise Hollanda halkını ve ülkede kullanılan dili ifade eder.

VE EN ÖNEMLİSİ DİLE DİKKAT!

Her şeyden önce gerek sokaktaki eylemlerde gerekse sosyal medyadaki eleştirileriniz de üslup çok önemli. Hakaret etmeden, kırıp dökmeden, bayrak yakmadan da Hollanda’nın bugünkü yönetimini protesto edebilirsiniz. Daha önceki (Rusya, İtalya, Fransa) krizlerinin de öğrettiği gibi, yöneticiler gidici ancak halklar daima kalıcıdır.