Yeni yıla özel yılbaşı mesajları: 2018 Sosyal medya yılbaşı paylaşımları…

2018 yılına girmemize saatler kaldı. Acısıyla tatlısıyla bir yılı geride bıraktık. Yeni yıla girerken bu özel gecede tanıdıklarına, sevdiklerine ve yeni yılını kutlamak istedikleri herkese yılbaşı atmak isteyen vatandaşlar en anlamlı, kendi dileklerini en uygun şekilde ifade eden yılbaşı mesajlarını araştırıyor. En güzel yeni yıl mesajlarını ve yeni yıl sözlerini hem de resimli olarak sizler için derledik. İşte yeni yıl mesajları...

Milyonlarca kişi bugün yeni bir yıla girmenin heyecanı içerisinde. 2018 gelmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş sevdiklerine, ailelerine yeni yıl mesajları burada. 2018’de herkes sevdiklerine yeni yıl mesajları gönderiyor. 2018 yeni yıla girerken sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel yılbaşı mesajları, resimli yılbaşı mesajların, yeni yıl mesajlarını haberimizde topladık. Yılbaşına dair en içten dilekleri aktaran yılbaşı mesajlarını arayan vatandaşlar internet üzerinde hedeflediklerine ulaşmaya çalışıyor. Biz de sizler için en anlamlı yılbaşı mesajlarını haberimizde derledik. İşte 2018’e özel anlam dolu yılbaşı mesajları…

2018’E ÖZEL RESİMLİ VE YAZILI YILBAŞI MESAJLARI

Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.

Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiç bir şeyin seni üzmemesini diler ve yeni yılını candan kutlarım.

2018 yılında neşeniz, sağlığınız, mutluluğuz ve huzurunuz eksik olmasın. Nice güzel yıllara…

Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2018 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

Dünyayı değiştirmek istersen yüreğine inan, dostlarına güven ve sevgine sarıl. Yeni yıl senin başarılarının anahtarı ile hayal ettiğin tüm kapıları açacaktır. Mutlu Yıllar!

Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2018 no’lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle… MUTLU YILLAR…

Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğiyle…

Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.

Yeni yılın en güzel müjdeler, en güzel sürprizlerle kapınızı çalması ve yeni yılı tüm dünyaya ümit saçan gülücüklerle karşılamanız dileğiyle…

Bulutsuz gökyüzü senin olsun demiştim; ümitlerin solmasın, tükenmesin diye. Yeni yılda hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğiyle. İyi yıllar!

YENİ YILDA; Hayatı tutabilmek, Sevgiyi kaçırmamak, Keşke dememek için düşlerini ikiyle çarp bu kez… Ve onları gerçekleştirecek zamanı ayır kendine… MUTLU YILLAR!!

Baharda gelinciklerin en güzel başlangıçları müjdelemesi gibi yeni yılda da tüm güzellikler sizinle olsun? Mutlu ve sağlıklı yıllar!

Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle… En içten sevgilerimle…

Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla… Nice Yıllara!

Yeni yılın size ve tüm sevdiklerinize sağlık, mutluluk, neşe, başarı, bolca para, sevgi ve huzur getirmesini dilerim. Mutlu Yıllar…