Hostes koltuğundan 108 kilo eroin çıktı

Adana’da yolcu otobüsünde arama yapan polis, hostesin oturduğu koltuğunun altına yapılmış zulalarda 108 kilo eroin ele geçirdi

Adana polisi şehirlerarası otobüste yaptığı aramada hostes koltuğunun altına yapılmış gizli bölmede 108 kilo eroin ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şoför ile birlikte 2 hostes gözaltına alındı.Bir istihbaratı değerlendiren Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Van’dan Konya’ya gittiği belirlenen otobüsü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nun İncirlik park alanında durdurdu. Arama yaptıkları sırada dedektör köpek hostes koltuğunun bölgede uyarı vermesi üzerine polisler koltuğu söktüklerinde gözlerine inanamadılar.

Koltuğun alt kısmına özel olarak yapılmış zulada paketler halinde eroin ile karşılaşan polisler 2 hostes ile birlikte 2 şoförü gözaltına alındı. Şoför koltuğunu da söken ekipler burada da 120 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. 4 kişinin sorgusu sürüyor.