Hrant Dink, ölümünün 10. yıl dönümünde anılıyor

Agos gazetesinin kurucusu Hrant Dink, gazete önünde uğradığı suikastın 10. yıldönümünde İstanbul'da vurulduğu yerde, Ankara'da ve dünyanın farklı şehirlerinde anılıyor.

Agos gazetesinin kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, bundan 10 yıl önce 19 Ocak 2007'de Agos gazetesi önünde vurularak hayatını kaybetti. Tetikçi Ogün Samast ve dönemin bazı kamu görevlileri yargılanırken suikastın arkasındaki sır perdesi hâlâ aydınlatılabilmiş değil. Agos gazetesi, Dink'in anısına bugün düzenlenecek anma programlarını yayınladı. Bunlar şöyle:

İSTANBUL

Hrant Dink, 10 yıldır olduğu gibi vurulduğu yerde, Agos'un önünde anılıyor. Hrant'ın Arkadaşları 19 Ocak'ta saat 14.30'da Agos'un önüne çağırıyor.

ANKARA

‘Ankara Hrant Anma İnisiyatifi'nin çağrısıyla düzenlenecek programda saat 15.00'te Yüksel Caddesi'nde buluşulacak. Ardından saat 18.00'de yine Yüksel Caddesi'nde bir basın açıklaması yapılacak. Dink anmasının ardından Ankara'daki AKA-Der binasında “Kırlangıcın Yuvası' belgeselinin gösterimi yapılacak. Ardından Mehmet Özer'in şiir dinletisi ve Tersname grubunun Ermenice ezgilerden oluşan bir konseri olacak. Anma etkinliğinin başlama saati 19.30.

ALMANYA

Berlin'deki Maxim Gorki Tiyatrosu'nda ‘Hrant Dink'i Anmak ve Anlamak' başlıklı bir gece düzenleniyor. Anma gecesinde, Can Dündar'ın, Hrant Dink'in yazılarından derlediği metinler, Arsinée Khanjian'ın sahne tasarımı ve Hakan Savaş Mican rejisinde performatif bir okuma olarak sunulacak. Okumanın ardından Collectif Medz Bazar grubunun bir konseri olacak.

19.30'da başlayacak okuma etkinliğinin yanı sıra, aynı mekanda iki etkinlik daha düzenleniyor. Miraz Bezar'ın, Hrant Dink ile katilini kurgusal bir diyalogda karşılaştıran ‘Yansımalar' adlı kısa sahne uyarlaması Studio Я'da (Saat 19.00, 20.30 ve 22.30), gazeteci ve belgesel sinema yönetmeni Osman Okkan'ın Hrant Dink Cinayet Dosyası – Türkiye'de Ermeniler adlı belgeseli Lichtsaal'de (Saat 18.00) izlenebilir.

Berlin'de Kottbusser Tor durağında 19 ocak saat 18.00'de ‘Hrant Dink Dostları' isimli grup, Dink'i katledilişinin 10. yılında anacak. Grup, “dövizlerinizle, mumlarınızla, arkadaşlarınızla bu buluşmaya katılımızı bekliyoruz” diyor.

İNGİLTERE

Kensington'da bulunan St. Sarkis Kilisesi'nde söz, müzik ve görsellere Hrant ink anılıyor. ‘Hrant Dink'in Sesleri' isimli etkinlikte Tuba Çandar'ın ‘Hrant' isimli biyografisinden, Dink'in yaşamından pasajlar okunacak. Yanı sıra Aygül Erce, Olcay Bayır, Anais Heghoyan, Aris Nadirian ve Djanan Turan gibi Ermenistan, Türkiye ve İngiltere'den müzisyenler bir dinleti sunacak. Etkinlik 19 Ocak'ta, saat 19.30'da başlıyor.

AVUSTURYA

Avusturya, Viyana'da 19 Ocak'ta Hrant Dink anılıyor. Kentteki Vor der Oper'in önünde düzenlenecek anmada, ‘Hrant Dink ve baskı altındaki tüm gazeteciler için adalet talep edileceği' belirtiliyor. Anma 18.00'de başlayacak.