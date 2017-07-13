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HSK kararnamesi ile 154 yargı mensubunun görev yeri değişti

HSK tarafından yayınlanan yargı kararnamesi ile 154 idari yargı mensubunun görev yeri değiştirildi.

23:1913 Temmuz 2017
Gündem
HSK kararnamesi ile 154 yargı mensubunun görev yeri değişti
HSK tarafından yayınlanan yargı kararnamesi ile 154 idari yargı mensubunun görev yeri değiştirildi.

Hâkimler ve Savcılar (HSK) yeni bir kararname yayınladı.

Bu kararnameye göre 154 idari yargı mensubunun görev yeri değişti.

HSK’nın sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer verildi:

“2017 yılı yaz kararnamesine ilişkin çalışmalar, 13 Temmuz 2017 tarihi itibarıyla sonuçlandırılarak karara bağlanmıştır. Meslektaşlarımızın görev yerlerinden ayrılmalarına ilişkin tebligatlar 14 Temmuz 2017 tarihi mesai bitimine kadar gönderilecektir.”

Duyuruda, şunlar kaydedildi:

“Ataması yapılan meslektaşlarımıza yeni görev yerlerinde başarılar diler, kararnamelerin meslektaşlarımızın ailelerine, yargı teşkilatına ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ederiz.”

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Son güncelleme: 23:5713.07.2017
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