Hudutta görevli asker intihar etti!

Edirne’nin İpsala İlçesi Ferre Karakolu’nda vatani görevini yapan er 21 yaşındaki Hüseyin Ağırtmış, silahıyla intihar etti.

İlçeye bağlı Yenikarpuzlu Beldesi’ndeki İpsala 1'inci Hudut Tabur Komutanlığı 1'inci Hudut Bölüğü Ferre Karakolu'nda vatani görevini yapan er Hüseyin Ağırtmış, nöbet yerinden ayrılarak karakol içerisindeki boş bir binaya girdi. Ağırtmış, burada iddiaya göre silahını göğsüne dayayıp tetiği çekti. Silah sesini duyan diğer askerler binaya girdiklerinde Ağırtmış'ı yerde kanlar içerisinde buldu.

Ağır yaralanan Hüseyin Ağırtmış, olay yerine sevk edilen ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ameliyata alınan Ağırtmış, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Hüseyin Ağırtmışın cenazesi, otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi nüfusuna kayıtlı Hüseyin Ağırtmış’ın, 4 aylık asker olduğu bildirildi.

DHA