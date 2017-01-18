Hukuk Profesörü Oktay Uygun açıkladı: ”Cumhurbaşkanı suç işlese dahi neredeyse ömür boyu dokunulmazlık geliyor”

CNN TÜRK'te Şirin Payzın'ın sunduğu 'Ne Oluyor?' programında yeni sistemde 'denetleme ve yargı' konuşuldu. Prof. Dr. Oktay Uygun'un yeni gelecek olan sistemde Cumhurbaşkanı'nın Bakanlar ve yardımcılarının hiç bir şekilde meclisin siyasi denetimine tabi olmadığını söyledi.

CNN TÜRK'te Şirin Payzın'ın sunduğu 'Ne Oluyor?' programında yeni sistemde 'denetleme ve yargı' konuşuldu. Prof. Dr. Oktay Uygun'un yeni gelecek olan sistemde Cumhurbaşkanı'nın Bakanlar ve yardımcılarının hiç bir şekilde meclisin siyasi denetimine tabi olmadığını söyledi.

CNN TÜRK’te Şirin Payzın’ın sunduğu ‘Ne Oluyor?’ programında yeni sistemde ‘denetleme ve yargı’ konuşuldu. Hukukçu Yasin Şamlı ve Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oktay Uygun oylamaya sunulan anayasa taslağındaki, suç işlemesi durumunda Cumhurbaşkanının yargılanmasıyla ilgili madde üzerine tartışıldı.

“ÖLÜNCEYE KADAR YARGILANMAYABİLİR!”



Prof. Dr. Oktay Uygun, yeni gelecek olan Başkanlık Sistemi’nde Cumhurbaşkanı’nın Bakanlar ve yardımcılarının hiç bir şekilde meclisin siyasi denetimine tabi olmadığını söyledi. Sadece cezai sorumluluklarına gidilebildiğini fakat burada anayasanın aradığı oranın 3 te 2’sinin karar vermesi durumunda yargılanabileceğini söyledi. Ölünceye kadar Cumhurbaşkanı, Bakan ve bakan yardımcılarının ancak meclisin 3’te 2’si karar verirse yargılanabileceğini açıkladı. Bu durumun vahim bir şey olduğunu söyleyen Uygun, ABD’de Clinton’ın başkanken yargı önüne çıktığını ancak Türkiye’de yeni sistemde böyle bir durumun asla gerçekleşmeyeceğini söyledi.