Hükümetin ‘basın özgürlüğü’ muamması

Avrupa Parlamentosu'nun Daily Sabah için yaptığı çirkin ambargoya tepki gösteren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "Bu karar, AP'nin çirkin yüzünü göstermektedir. Kınıyorum. AP'yi basın/ifade hürriyetine saygıya davet ediyorum"dedi. 5 bin tirajlı Daily Sabah için Avrupa Parlamentosu'nun yerden yere vurulması akıllara 300 bin tirajlı Sözcü'ye yıllardır devlet eliyle uygulanan ambargoyu getirdi.

Avrupa Parlamentosu'nun Daily Sabah için yaptığı çirkin ambargoya tepki gösteren Adalet Bakanı Bekir Bozdağ "Bu karar, AP'nin çirkin yüzünü göstermektedir. Kınıyorum. AP'yi basın/ifade hürriyetine saygıya davet ediyorum"dedi. 5 bin tirajlı Daily Sabah için Avrupa Parlamentosu'nun yerden yere vurulması akıllara 300 bin tirajlı Sözcü'ye yıllardır devlet eliyle uygulanan ambargoyu getirdi.

Sabah grubunun İngilizce yayın yapan 5 bin tirajlı gazetesi Daily Sabah’a Avrupa Parlamentosu’nda (AP) çirkin bir yasak geldi. AP’nin Hristiyan Demokrat Milletvekili Jeroen Lenaers’ın girişimleri sonrasında Daily Sabah’ın parlamento içerisinde dağıtımı yasaklandı. Avrupa gibi ifade özgürlüğüne, insan haklarına saygılı olmakla övünen bir medeniyetin parlamentosunda uygulanan bu yasak tepkiyle karşılandı. Türkiye’den de bu yasağa ilişkin ardı ardına açıklamalar geldi.

HÜKÜMET KANADINDAN ARDI ARDINA AÇIKLAMALAR

Karara ilişkin konuşan Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı İlhan Yerlikaya “Karar, AP tarihine geçecek kara bir lekedir. Hiçbir geçerli hukuki nedene dayanmayan bu kararı şiddetle kınıyorum” dedi.

AP’nin sansürüne ilişkin son açıklama ise Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan geldi. Bozdağ twitter hesabından yaptığı açıklamada “Avrupa Parlementosu Başkanı, Daily Sabah Gazetesi’nin Avrupa Parlementosunda dağıtılmasının yasaklanması, basın/ifade hürriyetinin ihlalidir. Türkiye’yi basın ve ifade hürriyeti konusunda haksız yere suçlayan AP, Daily Sabah’ın haber ve yorumlarına tahammül göstermedi/gösteremedi. AP Başkanı’nın bu haksız kararı ve faşist uygulaması, basın ve ifade hürriyetinin katledilmesi ve AB değerlerinin yok edilmesidir. Avrupa’da basın ve ifade hürriyeti; sadece Türkiye’ye iftira edenlere var ama Avrupa’yı, Avrupalıları eleştirenlere yok. Bu, çifte standarttır. AP Başkanı’nın bu kararı, AP’nin çirkin yüzünü göstermektedir. Bu çirkin yüzü kınıyorum. AP’yi basın/ifade hürriyetine saygıya davet ediyorum” dedi.

5)AP Başkanının bu kararı,AP’nin çirkin yüzünü göstermektedir.Bu çirkin yüzü kınıyorum.AP’yi basın/ifade hürriyetine saygıya davet ediyorum. — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 24 Mart 2017

AVRUPA’YA ÖZGÜRLÜK ELEŞTİRİSİ, TÜRKİYE’DE SANSÜR

Hükümetin AP’nin kabul edilemez kararına gösterdikleri bu haklı tepki, akıllara Türkiye’de gazetelere uygulanan ambargoyu getirdi. Örneğin gazetemiz Sözcü, yıllardır Türk Hava Yolları başta olmak üzere hükümet kontrolündeki birçok yere giremiyor. Yani Sözcü’ye devlet eliyle ambargo uygulanıyor. 5 bin tirajlı Daily Sabah için bakanlık düzeyinde açıklama yapan hükümet yetkilileri, 300 bin tirajlı Sözcü’ye ambargo uygulayarak ifade özgürlüğünü ihlal ediyor. Yıllardır Türk Hava Yolları’nın uçaklarına Sözcü gazetesi giremiyor. Bunun yanı sıra Emlak Konut gibi devlet kontrolündeki kurumların Sözcü’ye reklam verilmesinin önüne geçiliyor. Söz konusu ambargo ve uygulamalar; CHP başta olmak üzere muhalefet partilerine mensup milletvekilleri tarafından Meclis gündemine getirilmesine rağmen de sümen altı edilip geçiştiriliyor.

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