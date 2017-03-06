Hükümetin yapamadığını Umut Oran yaptı!

Sosyalist Enternasyonal Başkan Yardımcısı Oran PYD’nin alt kademe üyeliğinin tam yetkili üyeliğe çevrilmesi için yaptığı başvurunun reddini sağladı

AKP iktidarı, bölücü terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'ye destek konusunda, ne ABD'yi ne de Rusya'yı ikna edemezken, hainlere en büyük darbeyi CHP'li Umut Oran vurdu. Oran, Sosyalist Enternasyonal'de PYD'ye geçit vermedi

TERÖR ÖRGÜTÜ İLE İLİŞKİLİ

4 yıllığına Sosyalist Enternasyonal (SE) Başkan Yardımcılığı'na seçilen Umut Oran, Kolombiya'da yapılan SE Konsey toplantısında PYD'nin alt

kademe üyeliğinin tam yetkili üyeliğe çevrilmesi için yaptığı başvurunun reddedilmesini sağladı. Üyelik başvuruları ve üyelik statülerinin değerlendirildiği Etik Komite toplantısında konuşan Oran, “PYD'nin bölgede savaş suçu işleyerek insan haklarını ihlal ettiği uluslararası insan hakları kuruluşlarının resmi raporlarına da geçmiştir. Ayrıca PKK ile ilişkide olduğu da Türkiye tarafından bilinmektedir” dedi. Oran'ın itirazının SE yönetimince de paylaşılması üzerine PYD'nin tam üyelik başvurusu Etik Komite'de kabul edilmedi. SE Kongre toplantısında PYD yeniden değerlendirme için bir girişimde daha bulunduysa da Oran'ın ortaya koyduğu argümanlar SE üyelerince yeniden dile getirilerek talep bir kez daha reddedildi.

AKP'NİN ÇELİŞKİLERİ…

Oran, “AKP iktidarının önce kırmızı halıyla karşılayıp sonra da haklarında kırmızı bülten ile arama emri çıkarttığı PYD'ye CHP olarak baştan beri ‘hayır' dedik ve bugün de hayır diyoruz. AKP'nin yarattığı çelişkileri ortadan kaldırmak için mücadele ediyoruz. Neyse ki CHP'nin uluslararası itibarı AKP'nin yanlışlarını aşmamızı sağlayacak kadar yüksek” dedi.