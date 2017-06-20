Hürriyet Kelebek yazarı Ayşe Aral kimdir? Neden öldü, hastalığı neydi?

Hürriyet Kelebek eki yazarlarından Ayşe Aral hayatını kaybetti. Kalp rahatsızlığı olduğu bilinen 46 yaşındaki Ayşe Aral dün akşam saat 20:30 civarında evinde dinlenirken fenalaştı ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aral kalp pili ile yaşıyordu.

Hürriyet Kelebek eki yazarlarından Ayşe Aral hayatını kaybetti. Kalbinde sorun olduğu bilinen 46 yaşındaki Ayşe Aral dün akşam saat 20:30 sularında evinde fenalaştı.Kalp pili ile yaşayan Aral, doktorların tüm çabalarına rağmen hayata döndürülemedi.

ARAL KALP PİLİ İLE YAŞIYORDU



Ünlü karikatürist Tekin Aral'ın kızı olan Ayşe Aral yarın (21 Haziran) Zincirlikuyu Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.

GEÇTİĞİMİZ YIL TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ



Aral; geçtiğimiz yıl Şubat ayında da rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve tedavisi yaklaşık bir buçuk ay sürmüştü. Ayşe Aral geçtiğimiz 2016 Şubat ayında rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış ve yaklaşık bir buçuk ay tedavi gördükten sonra sağlığına kavuşmuştu. Aral, ‘İnme İnmiş' diye özetlediği hastalığı ile ilgili 2016 Nisan ayında bir de yazı kaleme almıştı.

son yazısını ÇOCUKLARIMIZ VARDI BİZİM…” başlığı ile çocuklar için yazmıştı.

Aral’ın 2016 Nisan’ında kaleme aldığı ilgili yazısının son paragrafı şöyle:

…..

Hep şükrediyorum.

Bu belki de bana bir hediye çünkü en baştan vücudumu tanıyorum.

Küçük bir bebek gibi emekledim, şimdi ise yürümeye başladım. Yazacağım dedim, sağ kol falan dinlemedim, suyu mu çıktı sol kolunun yürü!

Yaz Ayşe yaz dedim.

Artık geri döndüm.

Artık hayatı başa sarıyorum.

Dedim ya hayatta her şey insanlar için, her şey…”

AYŞE ARAL KİMDİR?



Ayşe Aral 05 Şubat 1971’de dünyaya geldi. Ünlü karikatürist Tekin Aral’ın kızı olan Ayşe Aral, ünlü karikatürist Oğuz Aral’ın da yeğeniydi. Bir dönem Beyaz TV’de “Beyaz Manşet” ve televizyonda Yetiş Ayşe adlı programda da sunuculuk yapan Aral, son olarak Hürriyet’in eki Kelebek’te yazıyordu.

Biz de Ayşe Aral’a Allah’tan rahmet hem kendi ailesine hem de Hürriyet ailesine başsağlığı diliyoruz.