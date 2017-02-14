Hürriyet, Orhan Pamuk’un röportajını ‘hayır’ dediği için yayımlamadı

Nobel Ödüllü yazar Orhan Pamuk Hürriyet gazetesinden Cansu Çamlıbel'e verdiği röportajda referandumda 'Hayır' oyu kullanacağını açıkladı. Hürriyet gazetesi ise bu röportajı yayımlamadı. Konuya ilişkin konuşan Orhan Pamuk, 'Haber ne yazık ki doğru' ifadelerini kullandı.

Nobel Ödüllü yazar Orhan Pamuk Hürriyet gazetesinden Cansu Çamlıbel'e verdiği röportajda referandumda 'Hayır' oyu kullanacağını açıkladı. Hürriyet gazetesi ise bu röportajı yayımlamadı. Konuya ilişkin konuşan Orhan Pamuk, 'Haber ne yazık ki doğru' ifadelerini kullandı.

Yazar Orhan Pamuk, Hürriyet gazetesinde Pazartesi günü yayınlanması gereken fakat yayınlanmayan röportajında anayasa değişikliğine karşı düşüncelerini anlatarak, referandum için “hayır” görüşünü dile getirdi. Kanal D Spikeri İrfan Değirmenci’nin “hayır” açıklaması nedeniyle Doğan Medya Grubu’ndan atılmasının büyük bir tartışma yarattığı sırada gazete içinde yapılan değerlendirmede Orhan Pamuk’un Hürriyet’e verdiği söyleşinin yayımlanmamasına karar verildi.

ORHAN PAMUK’TAN AÇIKLAMA

T24’te yer alan habere göre, Orhan Pamuk söz konusu haber için açıklamada bulundu. Haber ne yazık ki doğru” diyerek Cansu Çamlıbel'in kendisiyle güzel ve uzun bir röportaj yaptığını söyledi. Röportajda Çamlıbel'in referandum hakkında fikrini sorduğunu belirten Pamuk, “Ben de hayır oyu vereceğimi söyledim ve kararımı gerekçeleriyle açıkladım. Sonunda röportaj yayımlanmadı” dedi.